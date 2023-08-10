МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Цена на золото утром почти не меняется в ожидании данных об инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть слабо снижаются на утренних торгах четверга

По состоянию на 8.11 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на символические на 1,25 доллара, или на 0,06%, до 1 949,35 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,11% — до 22,707 доллара за унцию.

Инвесторы ожидают выхода макростатистики в США. Аналитики предполагают, что годовая инфляция в стране по итогам июля ускорилась до 3,3% с 3% месяцем ранее.

Такие данные, помимо прочего, могут дать подсказки о дальнейших действиях Федеральной резервной системой (ФРС) США в отношении монетарной политики в стране, что, в свою очередь, влияет на курс доллара и доходность американского госдолга. А эти факторы влияют и на рынок золота, выступающий в том числе как альтернативный рынок финансовых активов-убежищ.