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https://1prime.ru/Financial_market/20230810/841370321.html
Российский рынок акций растет в начале торговой сессии четверга
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. Российский рынок акций поднимается в начале торговой сессии четверга на 0,7%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.04 мск поднимается на 0,7%, до 3121,21... ПРАЙМ, 10.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций поднимается в начале торговой сессии четверга на 0,7%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.04 мск поднимается на 0,7%, до 3121,21 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,79%, до 1012,69 пункта.