МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций поднимается в начале торговой сессии четверга на 0,7%, следует из данных Московской биржи. Биржевые цены на газ в Европе продолжают рост, но меньшими темпами

Индекс Мосбиржи к 10.04 мск поднимается на 0,7%, до 3121,21 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,79%, до 1012,69 пункта.