МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций продолжает уверенно подниматься в четверг и растет уже на 1,5% на фоне слабого рубля и высоких цен на нефть, следует из данных торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков. Рубль споткнулся о роковой август: доллар торжествует

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.54 мск растет на 1,43%, до 3143,92 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,11%, до 1015,91 пункта.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent в это же время дешевеет на 0,41%, до 87,19 доллара за баррель. Сегодня утром баррель Brent превысил отметку в 88 долларов впервые с 27 января этого года.

"Росту индекса Мосбиржи способствует очередная просадка рубля. Правда, нацвалюта удержалась от развития более серьезного ослабления. Дополнительным позитивом для нашего рынка на старте сессии выступало подорожание нефти… Однако вскоре она стала сдавать позиции в рамках коррекции", — говорит Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Анна Буйлакова из "Финама" выделила схожие причины для роста российского рынка акций. По ее мнению, покупкам на российском рынке способствовали положительная динамика на зарубежных торговых площадках, высокие цены на нефть и слабость рубля.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

В лидерах роста на 14.53 мск оказались акции ВТБ, повышающиеся на 3,88% на фоне новостей о том, что банку на пять лет будет передана в доверительное управление Объединенная судостроительная корпорация (ОСК). Также заметно дорожают расписки привилегированные акции "Башнефти" (+2,84%), акции "Новатэка" (+2,79%), "Газпром нефти" (+2,58%) и акции Московской биржи (+2,43%). Разбазарили. Нефть устремилась к $100 за баррель, а США кусают локти

"Позитивную динамику котировок "Новатэка" обеспечил вчерашний скачок европейских цен на природный газ, способствующий удорожанию СПГ", — считает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

Сильнее всего дешевеют расписки VK (-1,53%), сегодня отчитавшегося о росте выручки по МСФО в первом полугодии на 36%, до 57,3 миллиарда рублей. Кроме этого, заметно снижаются акции "Распадской" (-1,13%), расписки "Циана" (-1,13%), акции "Яндекса" (-0,7%), "Белуги" (-0,59%) и НМТП (-0,49%).

ПРОГНОЗЫ

Бабин считает, что в случае если нефтяные цены не ускорят снижение, а рубль не перейдет к активному укреплению, то индекс Мосбиржи способен продолжить рост с ближайшей целью в районе 3150 пунктов.

Буйлакова также полагает, что, несмотря на техническую перегретость рынка, он имеет все шансы завершить сегодняшнюю торговую сессию в плюсе.

"Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 10 августа: диапазон 3080–3235 пунктов, актуальный коридор для РТС: 995–1030 пунктов", — заключает Чернов.