2023-08-10T18:57:14+03:00
2023-08-10T18:57:14+03:00
2023-08-10T18:57:14+03:00
2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230810/841389642.html
Российский рынок акций завершил основные торги ростом
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Российский рынок акций завершил основную торговую сессию ростом примерно на 1,6%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 1,59%, до 3148,86 пункта,... ПРАЙМ, 10.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию ростом примерно на 1,6%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 1,59%, до 3148,86 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,29%, до 1017,71 пункта.