2023-08-10T18:57:14+03:00

2023-08-10T18:57:14+03:00

2023-08-10T18:57:14+03:00

2023

https://1prime.ru/Financial_market/20230810/841389642.html

Российский рынок акций завершил основные торги ростом

Рынки

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

Российский рынок акций завершил основную торговую сессию ростом примерно на 1,6%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 1,59%, до 3148,86 пункта,... ПРАЙМ, 10.08.2023

рынки, новости, россия, рынок акций, рост, торговая сессия, итоги торгов

https://cdnn.1prime.ru/images/83930/74/839307474.jpg 1920 1440 true

https://cdnn.1prime.ru/images/83930/74/839307474.jpg

https://cdnn.1prime.ru/images/83930/74/839307473.jpg 1920 1080 true

https://cdnn.1prime.ru/images/83930/74/839307473.jpg

https://cdnn.1prime.ru/images/83930/74/839307461.jpg 1920 1920 true

https://cdnn.1prime.ru/images/83930/74/839307461.jpg

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60