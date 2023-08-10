МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию ростом примерно на 1,6%, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 1,59%, до 3148,86 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,29%, до 1017,71 пункта.