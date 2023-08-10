МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ, Иван Таскин. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию четверга ощутимым ростом, на 1,6%, на фоне повышения цен на сырье, продолжающейся слабости рубля, а также позитивных корпоративных новостей, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,59% — до 3148,86 пункта, долларовый индекс РТС на 1,29%, до 1017,71 пункта.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent на 19.07 мск дешевел на 0,54% — до 87,08 доллара за баррель.

"Российский рынок акций в четверг сохранил повышательный настрой. Цены на нефть курсировали вблизи годовых вершин, рубль оставался слабым, общерыночный фон несколько улучшился. Отметим также относительное затишье в геополитике и санкционной новостной повестке", — комментирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global считает, что помимо роста цен на сырье, российский рынок поддерживали сильные финансовые и операционные результаты многих компаний, а также новость о передаче правительством Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в доверительное управление ВТБ. Сдерживающим фактором, по мнению аналитика, выступила неопределенность на мировых рынках.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

Лидером роста по итогам основных торгов на фоне упомянутой новости по ОСК стали акции ВТБ, подскочившие на 7,12%.

Кроме этого, ощутимо выросли акции "Газпром нефти" (+4,65%), расписки TCS Group Holding (Банк "Тинькофф") (+3,86%), акции "Юнипро" (+3,26%), расписки Ozon (+3,2%), акции "Селигдара" (+2,87%) и Московской биржи (+2,68%).

Сильнее всего подешевели расписки VK (-2,46%), акции НМТП (-2,34%), "Русснефти" (-2,13%), "Распадской" (-1,27%), ЛСР (-0,83%) и ДВМП (-0,52%).

"Сегодня группа VK представила свои финансовые результаты за первое полугодие и второй квартал 2023 года, которые оказались спорными. Темпы роста выручки превысили прогнозы благодаря сильным операционным результатам сегментов. Одновременно компания продемонстрировала намного более слабые, чем ожидалось, результаты на уровне EBITDA как по итогам квартала, так и по итогам полугодия", — отметил Артем Михайлин из "Велес Капитала".

"Массированные инвестиции в развитие молодых проектов привели к сильному падению рентабельности в сегментах социальных сетей и новых инициатив, а новых достаточных источников маржи у компании не появилось. Мы видим в этом определенные риски для холдинга, хотя и ожидаем улучшения рентабельности бизнеса во второй половине года", — дополнил он.

ПРОГНОЗЫ

"Участники торгов в последние дни продолжали пользоваться благоприятной конъюнктурой, ну а завтра фактор пятницы и заметная перекупленность по многим инструментам могут послужить поводом для фиксации прибыли. Наш прогноз на 11 августа по индексу Мосбиржи — 3025-3175 пунктов", — говорит Бахтин.

По мнению Виктора Григорьева из банка "Санкт-Петербург", индекс Мосбиржи может закончить торги пятницы выше 3150 пунктов, несмотря на сдерживающий фактор в виде приближающихся выходных.

Мильчакова полагает, что в пятницу индекс Мосбиржи будет двигаться в рамках диапазона 3050-3150 пунктов.