МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. На торгах в Лондоне цены на медь понижаются. По итогам недели их падение может оказаться самым большим за три месяца. Как сообщает Reuters, котировки находятся под давлением после публикации макроэкономических данных, продемонстрировавших слабость постпандемийного восстановления в Китае.

Трехмесячные фьючерсы на медь на LME подешевели на 1,4%, до 8265 долларов за тонну на 10.44 по Гринвичу. В ходе сессии они опускались до минимума с 7 июля, отметки 8264 доллара. С начала недели падение котировок составляет 3,6%.

Цены на алюминий, олово и никель также достигли более чем месячных минимумов.

"Цены на медь и другие промышленные металлы оказались под давлением после череды публикаций слабых макроданных в Китае на этой неделе", — отмечает Оле Хансен из SaxoBank.

Китайские банки выдали в июле новые кредиты на 345,9 млрд юаней — много меньше, чем в июне. Рост общего социального финансирования замедлился до 8,9% в годовом сопоставлении. В июле общее социальное финансирование составило 528,2 млрд юаней (73,04 млрд долларов) против 4,22 трлн юаней в июне — это хуже ожиданий аналитиков.

"Недостаточное финансирование реального сектора экономики, вероятно, ограничит спрос на металлы со стороны традиционных потребителей", — полагает аналитик WisdomTreeНитеш Шах.

Усилились и опасения в отношении состояния и перспектив строительного сектора. Крупному китайскому застройщику CountryGarden, возможно, потребуется реструктуризация долга.

"Хотя Китай объявил о нескольких мерах поддержки строительного сектора в последние недели, отсутствие по-настоящему больших, масштабных мер многих разочаровало", — добавляет Шах.

Запасы меди и никеля на складах, отслеживаемых Shanghai Futures Exchange, увеличились на текущей неделе на 1,5% и 15,4% соответственно. Запасы меди на складах LME после новых поступлений достигли максимального уровня с 19 июня.

Алюминий на LME подешевел на 1,4%, до 2172,5 доллара за тонну, цинк — на 2,4%, до 2398,5 доллара, свинец — на 0,7%, до 2121 доллара, олово — на 3,4%, до 25 970 долларов, никель — на 1,3%, до 20 175 долларов за тонну.