МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника снижением, поскольку инвесторы оценивают риски, возникшие в строительном секторе Китая, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Exor приобрела 15 процентов акций в Philips

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,34%, до 3 178,43 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,13%, до 1 999,65 пункта, гонконгский фондовый индекс Hang Seng Index — на 1,43%, до 18 792 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,79%, до 2 570,87 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,86%, до 7 277 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,21%, до 32 080 пункта.

Один из крупнейших операторов недвижимости в Китае Country Garden Holdings Co. пытается продлить срок погашения облигаций. Ранее компания заявила, что ожидает получить чистый убыток в 45-55 миллиардов юаней (более 7 миллиардов долларов) по итогам прошедшего полугодия. Также в прошлый понедельник несколько гонконгских инвесторов сообщили изданию Caixin, что компания не смогла выплатить проценты на общую сумму 45 миллионов долларов по двум офшорным долларовым выпускам.

А по словам источников агентства Блумберг, некогда крупнейший частный застройщик Китая по объему продаж, компания рискует присоединиться к числу неплательщиков, если не сможет произвести купонные выплаты по двум долларовым облигационным выпускам в течение 30-дневного льготного периода.

"Это настолько значительный финансовый шок для системы, что власти сделают все возможное, чтобы его сдержать. Я полагаю, что риск распространения "инфекции" за пределы Китая довольно низок. Но это еще одна причина для рынков быть немного осторожными летом", — сказал главный исполнительный директор Witan Investment Trust Эндрю Белл (Andrew Bell).