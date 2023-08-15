МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Британский фунт вырос во вторник, когда данные показали, что базовый заработок в Великобритании рос рекордными темпами, усиливая опасения Банка Англии в отношении инфляции. Между тем китайский юань упал до минимума за девять месяцев, после того как центральный банк Китая неожиданно понизил ключевую процентную ставку, сообщает Reuters.

Тем временем российский рубль сначала укрепился, после того как центральный банк России на своем чрезвычайном заседании повысил ключевую ставку на 350 базисных пунктов, до 12%, в попытке остановить падение валюты ниже 100 рублей за доллар.

На момент написания статьи пара фунт/доллар торговалась с повышением на 0,2%, по 1,2705, после роста до 1,2731, когда данные показали, что заработок без учета премий за трехмесячный период апрель-июнь вырос на 7,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Это самый сильный рост заработка с тех пор, как в 2001 году начались подобные наблюдения.

Безработица в Великобритании неожиданно выросла до 4,2% с 4,0%. Трейдеры все еще ожидают, что Банк Англии повысит процентные ставки, по меньшей мере, на 25 б.п. в следующем месяце на фоне опасений, что высокий рост заработков приведет к возникновению вторичных эффектов инфляции.

"Ожидания относительно повышения ставок Банка Англии в сентябре возросли… что оказывает поддержку фунту", — отмечает Шон Осборн, главный аналитик Scotiabank.

Китайский юань на оффшорном рынке торговался с понижением на 0,5%, по 7,3212 за доллар, когда Народный банк Китая понизил ставки, чтобы поддержать ослабевающее восстановление экономики.

На короткий срок юань восстановился, когда банки с госучастием, очевидно, продавали доллары, чтобы поддержать свою валюту.

Индекс доллара снизился на 0,1%, до 103,04 после достижения максимума за полтора месяца 103,46 в понедельник на фоне спроса на валюты-убежища после ряда разочаровывающих экономических показателей Китая, которые усилили опасения относительно роста мировой экономики.

Опасения инвесторов были усилены разочаровывающими данными Китая по промышленному производству, розничным продажам и инвестициям. Они вышли вскоре после того, как Народный банк Китая неожиданно понизил ставки.

"Неожиданное решение Китая напугало рискованные активы, так как инвесторы стали больше беспокоиться о перспективах экономического роста в Китае", — говорит Осборн из Scotiabank.

"Неспособность доллара получить более сильный толчок вверх на фоне снижения склонности инвесторов к риску этим утром может указывать на то, что инвесторы думают, что пока что их риски относительно доллара не столь велики", — добавляет Осборн.

Пара доллар США/японская иена достигла нового максимума за девять месяцев на 145,865, а на момент написания статьи торговалась по 145,5, вблизи уровня закрытия понедельника.

Трейдеры следят за любыми намеками на интервенцию, так как рост пары выше 145 прошлой осенью спровоцировал вмешательство со стороны японских властей.

"Мы определенно можем стать свидетелями вербальной интервенции, но пока динамика на рынке не вызвана спекулятивной активностью и не является отклонением в свете динамики других валют, пройдет еще какое-то время, прежде чем начнется реальная интервенция", — говорит Синъитиро Кадота, стратег-аналитик Barclays.

"Я думаю, что опасения в отношении интервенции явно сдерживают рост пары доллар/иена в районе этих уровней", — добавляет он.

Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил во вторник, что власти не имеют каких-либо целевых уровней для валюты в том, что касается интервенции на рынке.