Цена на золото сохраняет стабильность перед выходом протокола ФРС США
МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Цена на золото почти не меняется в среду утром, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы проявляют осторожность перед выходом протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США.
По состоянию на 8.40 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,45 доллара, или на 0,02%, до 1 935,65 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,05% — до 22,668 доллара за унцию.
Позднее в ходе торгов будет опубликован протокол июльского заседания ФРС. Документ может содержать подсказки по дальнейшей монетарной политике регулятора. Последние макроэкономические данные указывают, что годовая инфляция в США за июль ускорилась до 3,2%, а розничные продажи в стране в июле выросли к июню сильнее ожиданий.
В июле регулятор ожидаемо повысил ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5% годовых. Теперь, по данным CME Group, 90,5% аналитиков ожидают ее сохранения в сентябре, а на конец года 29,8% экспертов допускают ее уже на уровне 5,5-5,75%.
Золото чувствительно к сигналам ФРС по учетной ставке. Это влияет на курс доллара, который отражается на стоимости драгоценного металла.
https://1prime.ru/Financial_market/20230816/841463516.html