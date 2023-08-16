МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Цена на золото почти не меняется в среду утром, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы проявляют осторожность перед выходом протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США. Нефть продолжает дешеветь

По состоянию на 8.40 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,45 доллара, или на 0,02%, до 1 935,65 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,05% — до 22,668 доллара за унцию.

Позднее в ходе торгов будет опубликован протокол июльского заседания ФРС. Документ может содержать подсказки по дальнейшей монетарной политике регулятора. Последние макроэкономические данные указывают, что годовая инфляция в США за июль ускорилась до 3,2%, а розничные продажи в стране в июле выросли к июню сильнее ожиданий.

В июле регулятор ожидаемо повысил ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5% годовых. Теперь, по данным CME Group, 90,5% аналитиков ожидают ее сохранения в сентябре, а на конец года 29,8% экспертов допускают ее уже на уровне 5,5-5,75%.

Золото чувствительно к сигналам ФРС по учетной ставке. Это влияет на курс доллара, который отражается на стоимости драгоценного металла.