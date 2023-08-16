МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Цена на медь в среду утром символически поднимается, тогда как днем ранее стоимость промышленного металла опустилась более чем на 1,5% после выхода макроэкономической статистики в Китае, свидетельствуют данные торгов. Цена на золото почти не меняется в ожидании новостей из США

По состоянию на 8.52 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,04%, до 3,6603 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Днем ранее металл подешевел на 1,56%.

Промышленное производство и розничные продажи в Китае, крупном потребителе и импортёре сырьевых товаров, в июле выросли слабее ожиданий, что вызвало опасения по поводу экономики страны и перспектив спроса на сырьё.

Эти данные появились накануне и вызвали заметное снижение котировок на сырьевых рынках, включая нефтяной, а также рынки промышленных металлов. Так, на Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца сократилась на 1,11%, до 8 199,5 доллара, алюминия — на 0,16%, до 2 142,5 доллара, цинка — на 1,49%, до 2 314,5 доллара.