МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Анонс заседания ЦБ РФ, ослабление рубля и повышенная волатильность стали причинами рекордной активности участников торгов на рынке акций Московской биржи в понедельник, сказал РИА Новости начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин. Рубль: пора найти точку опоры

Как сообщала Московская биржа, активность частных инвесторов на рынке акций в понедельник стала рекордной за всю историю торгов — сделки совершали более 1,5 миллиона человек. Объем торгов на рынке акций 14 августа составил 240 миллиардов рублей. Доля физических лиц в общем объеме торгов составила 84%, доля квалифицированных инвесторов – 66,5%, доля вечерней сессии – 14,3%.

"Причин тут три. Первая — в наличии важного рыночного драйвера, а именно — появлении анонса заседания ЦБ. Инвесторам стало очевидно, что регулятор поднимет ставку, а значит, это приведет к изменению конъюнктуры на рынке. Акции становятся менее привлекательными, средние и короткие облигации должны снизиться в цене. Люди могли спешить внести поправки в структуру своих портфелей", — прокомментировал эксперт.

Вторая причина связана с тем, что в понедельник был пробой знакового уровня 100 рублей за доллар. Это был пик волны ослабления рубля, и многие пересматривали портфели в связи с такой валютной волатильностью. Повышение ставки ЦБ продолжит влиять на российские активы

"Сама по себе волатильность на первом этапе всплеска колебаний приводит к еще большей вовлеченности участников. Причина в срабатывании стоп-заявок (отложенные ордера на покупку или продажу биржевого актива по заранее установленным параметрам – ред.) Когда происходят большие движения, активные трейдеры больше включаются во внутридневную торговлю, и в это же время срабатывает много стоп-заявок, так как биржевые инструменты двигаются по более высокой амплитуде колебаний", — добавил Карпунин.

Он обращает внимание, что уже во вторник в тех же акциях индекса Мосбиржи объем торгов упал до 115 миллиардов рублей со 175 миллиардов рублей в понедельник.

По мнению эксперта, повышенная относительно средних значений торговая активность, вероятно, сохранится еще на какое-то время, но обновления рекордов ждать не стоит — для этого должны появиться какие-то новые драйверы (новости или события).