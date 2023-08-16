МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды упал на 2,1%, следует из данных Московской биржи.

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 2,11%, до 3049,46 пункта, долларовый РТС — повысился на 0,44%, до 1014,61 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется падением доллара на 2,44 рубля, до 94,65 рубля.