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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230816/841478880.html
Российский рынок акций упал в основную сессию
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Российский рынок акций в основную торговую сессию среды упал на 2,1%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 2,11%, до 3049,46... ПРАЙМ, 16.08.2023
рынки, новости, россия, московская биржа, рынок акций
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды упал на 2,1%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 2,11%, до 3049,46 пункта, долларовый РТС — повысился на 0,44%, до 1014,61 пункта.
Разная динамика основных индексов объясняется падением доллара на 2,44 рубля, до 94,65 рубля.