МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Золото в четверг утром дешевеет и торгуется ниже 1925 долларов за тройскую унцию на фоне роста доходности гособлигаций США после выхода протокола Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов. Курс евро на Московской бирже опустился ниже 102 рублей

По состоянию на 8.03 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 5,05 доллара, или на 0,26%, до 1 923,25 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,04% — до 22,543 доллара за унцию.

Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) растет до 4,295% с 4,26% на предыдущем закрытии. Гособлигации США составляют альтернативу золоту как надежный актив, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

Рынки оценивают данные протокола июльского заседания ФРС. Согласно документу, участники июльского заседания выразили опасения относительно текущего уровня инфляции и не исключили дальнейшего ужесточения монетарной политики.

Золото чувствительно к сигналам по монетарной политике ФРС, которая влияет на курс доллара. "Ястребиные" сигналы поддерживают доллар, что делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.