МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга повысился на 0,3%, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,31%, до 3059,02 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,41%, до 1028,93 пункта.

Различие в динамике индексов объясняется падением курса доллара на 1,18 рубля, до 93,48 рубля.