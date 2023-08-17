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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230817/841499394.html
Российский рынок акций вырос в основную сессию четверга
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Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга повысился на 0,3%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,31%, до 3059,02... ПРАЙМ, 17.08.2023
рынки, новости, россия, рынок акций
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга повысился на 0,3%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,31%, до 3059,02 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,41%, до 1028,93 пункта.
Различие в динамике индексов объясняется падением курса доллара на 1,18 рубля, до 93,48 рубля.