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https://1prime.ru/Financial_market/20230822/841538374.html
Британский фондовый рынок растет в начале торгов
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. Торги на британских фондовых рынках во вторник начались в плюсе. Индекс FTSE 100 поднялся с шестинедельных минимумов благодаря росту пострадавших циклических секторов. Акции... ПРАЙМ, 22.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Торги на британских фондовых рынках во вторник начались в плюсе. Индекс FTSE 100 поднялся с шестинедельных минимумов благодаря росту пострадавших циклических секторов. Акции John Wood Group дорожают после улучшения годового прогноза прибыли.
К 07.15 по Гринвичу FTSE 100 набрал 0,2%, а FTSE 250 вырос на 0,6%. FTSE 100 может прервать семидневную негативную серию.
Рост возглавили такие циклические секторы, как строительный, сырьевой, оборонный и сектор добычи драгоценных металлов.
Бумаги John Wood Group набрали 2,6%. Нефтесервисная и инжиниринговая компания улучшила годовой прогноз скорректированной базовой прибыли.
Защитные секторы здравоохранения и товаров личного пользования в начале торгов вошли в число аутсайдеров, что говорит о склонности инвесторов к рискам.