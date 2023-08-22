МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Торги на британских фондовых рынках во вторник начались в плюсе. Индекс FTSE 100 поднялся с шестинедельных минимумов благодаря росту пострадавших циклических секторов. Акции John Wood Group дорожают после улучшения годового прогноза прибыли. "Эксперт РА" пообещал Британии и ведущим странам Европы скорую рецессию

К 07.15 по Гринвичу FTSE 100 набрал 0,2%, а FTSE 250 вырос на 0,6%. FTSE 100 может прервать семидневную негативную серию.

Рост возглавили такие циклические секторы, как строительный, сырьевой, оборонный и сектор добычи драгоценных металлов.

Бумаги John Wood Group набрали 2,6%. Нефтесервисная и инжиниринговая компания улучшила годовой прогноз скорректированной базовой прибыли.

Защитные секторы здравоохранения и товаров личного пользования в начале торгов вошли в число аутсайдеров, что говорит о склонности инвесторов к рискам.