2023-08-24T08:35:57+03:00
2023-08-24T08:35:57+03:00
2023-08-24T08:35:57+03:00
2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230824/841558781.html
Медь слабо дешевеет после пяти дней роста
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Цена на медь немного снижается в четверг утром после пяти подряд торговых сессий роста, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.26 мск сентябрьский фьючерс на медь на... ПРАЙМ, 24.08.2023
рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, цена на медь, фьючерсы на медь, цветные металлы
https://cdnn.1prime.ru/images/83523/70/835237043.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83523/70/835237043.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83523/70/835237040.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83523/70/835237040.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83523/70/835237037.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83523/70/835237037.jpg
https://1prime.ru/commodities/20230824/841558485.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Цена на медь немного снижается в четверг утром после пяти подряд торговых сессий роста, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.26 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,1%, до 3,806 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,07%, до 8 452 долларов, алюминия — на 0,11%, до 2 179,5 доллара, цинка — на 1,67%, до 2 371 доллара.
За последние пять дней стоимость промышленного металла подскочила на 4%. Инвесторы продолжают оценивать перспективы смягчения монетарной политики центробанков.
Основным событием этой недели станет симпозиум в Джексон-Хоуле, на котором будут присутствовать главы ведущих центробанков. В частности, в пятницу трейдеры будут оценивать комментарии председателя Федрезерва США Джерома Пауэлла.