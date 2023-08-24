МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Цена на медь немного снижается в четверг утром после пяти подряд торговых сессий роста, свидетельствуют данные торгов. Цена золота остается около 1950 долларов за тройскую унцию

По состоянию на 8.26 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,1%, до 3,806 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,07%, до 8 452 долларов, алюминия — на 0,11%, до 2 179,5 доллара, цинка — на 1,67%, до 2 371 доллара.

За последние пять дней стоимость промышленного металла подскочила на 4%. Инвесторы продолжают оценивать перспективы смягчения монетарной политики центробанков.

Основным событием этой недели станет симпозиум в Джексон-Хоуле, на котором будут присутствовать главы ведущих центробанков. В частности, в пятницу трейдеры будут оценивать комментарии председателя Федрезерва США Джерома Пауэлла.