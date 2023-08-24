МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в четверг вслед за оптимизмом на американских рынках, свидетельствуют данные торгов. Курс рубля отошел от утренних минимумов

По состоянию на 11.54 мск британский индекс FTSE 100 увеличивался на 0,42%, до 7 351,18 пункта, французский CAC 40 — на 0,59%, до 7 289,42 пункта, немецкий DAX — на 0,5%, до 15 807,05 пункта.

По итогам торгов среды американские фондовые индексы выросли на 0,5-1,6%. Инвесторы продолжают оценивать перспективы завершения цикла ужесточения монетарной политики Федрезерва США.

Трейдеры во всем мире с оптимизмом оценивают корпоративную отчетность Nvidia. Выручка американского производителя чипов за второй квартал 2023-2024 фингода выросла вдвое, до 13,5 миллиарда долларов при прогнозе в 11,1 миллиарда. Кроме того, компания одобрила выкуп своих акций на сумму в 25 миллиардов долларов. Акции Nvidia на торгах в Германии дорожают на 9,4%.