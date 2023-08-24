2023-08-24T12:04:38+03:00
2023-08-24T12:04:38+03:00
2023-08-24T12:04:38+03:00
2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230824/841560755.html
Фондовые биржи Европы растут на фоне новостей из США
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Основные фондовые индексы Европы растут в четверг вслед за оптимизмом на американских рынках, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.54 мск британский индекс FTSE 100... ПРАЙМ, 24.08.2023
акции, индексы, валюта, рынки, товарно-сырьевые рынки, облигации, новости, европа, биржи европы, фрс сша
https://cdnn.1prime.ru/images/84135/73/841357363.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84135/73/841357363.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84135/73/841357362.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84135/73/841357362.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84135/73/841357350.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84135/73/841357350.jpg
https://1prime.ru/Forex/20230824/841560451.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в четверг вслед за оптимизмом на американских рынках, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.54 мск британский индекс FTSE 100 увеличивался на 0,42%, до 7 351,18 пункта, французский CAC 40 — на 0,59%, до 7 289,42 пункта, немецкий DAX — на 0,5%, до 15 807,05 пункта.
По итогам торгов среды американские фондовые индексы выросли на 0,5-1,6%. Инвесторы продолжают оценивать перспективы завершения цикла ужесточения монетарной политики Федрезерва США.
Трейдеры во всем мире с оптимизмом оценивают корпоративную отчетность Nvidia. Выручка американского производителя чипов за второй квартал 2023-2024 фингода выросла вдвое, до 13,5 миллиарда долларов при прогнозе в 11,1 миллиарда. Кроме того, компания одобрила выкуп своих акций на сумму в 25 миллиардов долларов. Акции Nvidia на торгах в Германии дорожают на 9,4%.