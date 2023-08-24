МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в четверг вслед за оптимизмом на американских рынках, свидетельствуют данные торгов.

Монеты номиналом один рубль.

Курс рубля отошел от утренних минимумов

По состоянию на 11.54 мск британский индекс FTSE 100 увеличивался на 0,42%, до 7 351,18 пункта, французский CAC 40 — на 0,59%, до 7 289,42 пункта, немецкий DAX — на 0,5%, до 15 807,05 пункта.

По итогам торгов среды американские фондовые индексы выросли на 0,5-1,6%. Инвесторы продолжают оценивать перспективы завершения цикла ужесточения монетарной политики Федрезерва США.

Трейдеры во всем мире с оптимизмом оценивают корпоративную отчетность Nvidia. Выручка американского производителя чипов за второй квартал 2023-2024 фингода выросла вдвое, до 13,5 миллиарда долларов при прогнозе в 11,1 миллиарда. Кроме того, компания одобрила выкуп своих акций на сумму в 25 миллиардов долларов. Акции Nvidia на торгах в Германии дорожают на 9,4%.