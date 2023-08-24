МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на сою продолжают расти в цене на торгах в Чикаго второй день подряд на фоне сухой, жаркой погоды и неоднозначных результатов оценки Pro Farmer перспектив урожая на Среднем Западе. MARS вновь понизил прогноз урожайности пшеницы, кукурузы и рапса в ЕС

Кукуруза немного подешевела — рынок пытается оценить данные Pro Farmer. Котировки фьючерсов на пшеницу почти не изменились. В центре внимания находятся засушливая погода в североамериканском поясе яровой пшеницы, а также новости о вывозе зерновых из Причерноморья.

Около 11.51 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся контракты на сою на CBOT выросли на 0,5%, до 13,67 1/4 доллара за бушель.

"Погода в США становится проблемой для кукурузы, пшеницы и сои", — констатирует один из трейдеров в Сингапуре.

На Среднем Западе США на этой неделе преобладает жаркая погода с небольшими осадками. Ожидается, что на следующей неделе температуры воздуха станут умереннее, но осадки останутся скудными.

Аналитики пристально следят за укреплением бразильской валюты — это может сделать экспорт американской сои более конкурентоспособным.

"Укрепление бразильского реала и сухая погода толкают цены на сою вверх", — пишут эксперты Peak Trading Research. Российский зерновой союз раскрыл объем урожая в 2023 году

В среду Минсельхоз США сообщил о продаже на экспорт 100 тыс тонн соевого шрота неизвестному покупателю с поставкой в 2023-2024 сельскохозяйственном году.

Оценки состояния посевов на Среднем Западе от Pro Farmer выглядят неоднозначными. С одной стороны, урожай сои и кукурузы в большинстве штатов потенциально будет выше прошлогоднего, но, с другой, в сравнении со средними значениями за последние годы предполагается то рост, то уменьшение потенциального объема урожая.

В Иллинойсе число стручков сои и перспективы урожая кукурузы лучше, чем в прошлом году и лучше трехлетних средних значений, сообщили в Pro Farmer в среду. В западной части Айовы перспективы урожая кукурузы — от среднего до ниже среднего.

Фьючерсы на кукурузу на CBOT понизились в цене на торгах в четверг на 0,3%, до 4,89 1/4 доллара за бушель, фьючерсы на пшеницу торгуются у флэтовой линии, 6,39 3/4 доллара за бушель.

В среду были нанесены удары по порту Измаил на юге Украине, и 13 000 тонн зерновых оказались уничтожены, сообщил заместитель премьер-министра Украины Олександр Кубраков. Рынки сдержанно отреагировали на эти сообщения, так как последствия для поставок зерновых из Причерноморья в целом оказались незначительными.

Аналитическая компания Agritel в четверг спрогнозировала экспорт пшеницы из России в 2023-2024 сельскохозяйственном году на уровне 49 млн тонн. Тем самым, Agritel присоединилась к другим экспертам, ожидающих от России рекордных показателей в этом сезоне.