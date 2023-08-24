МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Число пайщиков — физических лиц — в паевых инвестиционных фондах (ПИФах) выросло за второй квартал 2023 года на 4,3% и достигло 9 миллионов человек – в основном за счет биржевых, то есть торгующихся на бирже, ПИФов (БПИФов), следует из обзора ключевых показателей паевых инвестиционных фондов, составленного ЦБ РФ. Российский рынок акций умеренно снижается второй день подряд

"Общее число пайщиков ПИФ во втором квартале увеличилось на 4,3%, в основном за счет розничных инвесторов – пайщиков БПИФ. Более половины притока пайщиков БПИФ пришлось на один фонд, который является крупнейшим по числу инвесторов (около трети совокупного числа пайщиков БПИФ). В целом число пайщиков… увеличилось почти на 420 тысяч человек… их количество достигло 9 миллионов", — говорится в обзоре.

По мнения Центробанка, приток розничных клиентов в ПИФы был связан с ростом реальных располагаемых доходов населения, а также с высокой доходностью самих фондов в последние три квартала в ситуации восстановления котировок российского фондового рынка. Также сказалось расширение линейки фондов, в том числе распространением открытых фондов (ОПИФов) с выплатой доходов, которые отчасти могут выступать заменой депозитам, отмечает ЦБ. Минфин и ЦБ смягчат порядок выплаты дивидендов иностранцам

"Совокупный чистый приток средств в ПИФ во втором квартале увеличился на треть к предыдущему периоду, до 242,2 миллиарда рублей. Положительная динамика наблюдалась во всех сегментах рынка. Большую часть притока по-прежнему обеспечили ЗПИФ (закрытые). Максимальный рост относительно первого квартала показали ИПИФ (интервальные). Практически весь объем чистого притока средств в ИПИФ пришелся на один фонд для квалифицированных инвесторов, сформированный в апреле, которым владеет одно юридическое лицо", — также сообщает регулятор.

За второй квартал доходность розничных фондов при этом снизилась. Средневзвешенная доходность БПИФов составила 3,8%, ОПИФов – 2,6%. Это связано с замедлением динамики рынка акций во втором квартале – во многом за счет эффекта высокой базы, а ужесточение кредитно-денежной политики в третьем квартале способствует повышению ставок по депозитам, что может оказать давление на динамику притока средств в розничные фонды, считают в ЦБ.

Количество ПИФов выросло за квартал на 82, до 2267. Основной рост, как и в предшествовавшем квартале, пришелся на ЗПИФы (+79). Число ИПИФов выросло на два, количество ОПИФов – на один, число БПИФов не изменилось, также сообщает ЦБ РФ.