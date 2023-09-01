МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы повысился на 0,1%, а за неделю вырос на 2,4%, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций немного корректируется вниз

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,10%, до 3231,35 пункта, долларовый РТС — снизился на 0,35%, до 1055,43 пункта. Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара на 40 копеек до 96,43 рубля.

За неделю индекс Мосбиржи вырос на 2,35%, РТС — на 1,11%.