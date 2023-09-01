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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230901/841638676.html
Российский рынок акций повысился в основную торговую сессию пятницы
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МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы повысился на 0,1%, а за неделю вырос на 2,4%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс... ПРАЙМ, 01.09.2023
рынки, новости, россия, рынок акций, итоги торгов
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы повысился на 0,1%, а за неделю вырос на 2,4%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,10%, до 3231,35 пункта, долларовый РТС — снизился на 0,35%, до 1055,43 пункта. Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара на 40 копеек до 96,43 рубля.
За неделю индекс Мосбиржи вырос на 2,35%, РТС — на 1,11%.