МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на природный газ подешевели на торгах в США в среду примерно на 3%, до 2-недельного минимума, сообщило агентство Reuters. Котировки оказались под давлением на фоне прогнозов менее жаркой погоды, чем предполагалось ранее. Вместе с тем, прогнозируется, что в следующие две недели спрос на газ будет выше ожидавшегося ранее. Дневная добыча газа сократилась, а поставки газа на крупнейшие экспортные СПГ-терминалы возросли — это также поддерживает рынок.

Около 13.30 по Гринвичу октябрьские фьючерсы на газ на NYMEX подешевели на 7,8 цента, или 3%, до 2,504 доллара за млн БТЕ. Таким образом, на закрытии котировки могут оказаться на минимальном уровне с 23 августа. Кроме того, впервые с середины июля ближайшие фьючерсы могут упасть по итогам четвертой сессии подряд.

Совет по электроснабжению Техаса (ERCOT) прогнозирует, что в период с 6 по 8 сентября температуры воздуха и спрос на электроэнергию повысятся, что может привести к сокращению запасов природного газа.

В ERCOT заверяют, что в настоящее время имеющихся мощностей достаточно для удовлетворения прогнозируемого спроса, а состояние сетей останется нормальным. ERCOT ожидает, что в каждый рабочий день на текущей неделе будут достигаться новые рекордные значения уровня спроса в сентябре. Правда, предполагается, что эти значения все же будут ниже исторического максимума 85 435 мегаватт, зафиксированного 10 августа.

По данным LSEG, средняя добыча природного газа в континентальных штатах США в сентябре опустилась до 101,9 млрд кубических футов в день против 102,2 млрд кубических футов в день в августе. При этом в мае был достигнут рекордный максимум 102,3 млрд кубических футов в день.

В соответствии с предварительными оценками LSEG, в среду добыча может опуститься на 2,7 млрд кубических футов в день, до 5-месячного минимума 99,6 млрд кубических футов в день. Такое падение станет крупнейшим с середины июня. Трейдеры оговаривают, что предварительные данные — особенно те, которые появляются в начале месяца — зачастую корректируются впоследствии.

Судя по метеопрогнозам, температуры воздуха в континентальных штатах США в течение следующих двух недель будут более низкими, чем ожидалось. Вместе с тем, ожидается, что температуры воздуха будут в основном выше нормы как минимум до 21 сентября.

В LSEG прогнозируют, что спрос на природный газ в США, включая экспорт, останется на уровне 101,2 млрд кубических футов в день как на этой, так и на следующей неделе. Эти прогноз выше тех, что аналитики компании давали во вторник.

В сентябре поставки газа на семь крупнейших экспортных СПГ-терминалов США выросли в среднем до 12,8 млрд кубических футов в день с 12,3 млрд кубических футов в день в июле. Максимальными эти поставки были в апреле — 14 млрд кубических футов в день.

США могут стать крупнейшим поставщиком СПГ в мире в 2023 году, обогнав нынешних лидеров — Австралию и Катар. Эскалация напряженности на Украине привела к нарушению цепочек поставок, введению санкций, значительному повышению цен на газ и увеличению спроса на американский СПГ.

В Европе природный газ торговался около 11 долларов за млн БТЕ, а в Азии — около 13 долларов за млн БТЕ.