МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Цены на пшеницу в понедельник на CBOT упали к более чем трехмесячному минимуму на фоне обильного предложения из России, а также низкого спроса на зерно американского происхождения. В Кремле объяснили, почему нельзя бесконечно реализовывать зерновую сделку

Цены на кукурузу и сою выросли, так как трейдеры готовятся к публикации правительственных данных, которые будут включать в себя оценки урожая в стране.

Около 11.21 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на пшеницу на CBOT снизились в цене на 0,7%, до 5,91 1/4 доллара за бушель. Ранее в ходе сессии котировки опустились к минимуму с 31 мая 5,87 3/4 доллара за бушель, распложенному ниже предыдущего 3-месячного минимума, достигнутого в пятницу.

Фьючерсы на сою выросли в цене на 0,2%, до 13,66 3/4 доллара за бушель, а кукуруза подорожала на 0,3%, до 4,85 1/4 доллара за бушель.

Обильный экспорт из России и слабый спрос на пшеницу из США оказывают давление на цены, несмотря на отсутствие соглашения о зерновом коридоре для поставок из Украины.

"Российская пшеница поставляется на мировой рынок в очень больших объемах, и Россия доминирует на экспортном рынке", — отметил один трейдер из Германии.

"Экспорт пшеницы урожая этого года из России настолько значительный, что эта страна, вероятно, будет доминировать на мировом рынке до конца 2023 года и в 2024 году", — добавил он.

Цены на российскую пшеницу низкие и держатся ниже неофициального минимума, установленного правительством, отметил трейдер. По его словам, быстрого возобновления соглашения о зерновом коридоре не ожидается.

Евросоюз в субботу выступил с критикой в отношении России за выход из зерновой сделки. Между тем Россия требует выполнения своих условий. По словам президента Турции, любая инициатива, направленная на изоляцию России, вероятно, будет обречена на неудачу.

Публикация Оценок мирового спроса и предложения (WASDE) Минсельхоза США намечена на 12 сентября. Трейдеры ожидают, что ведомство понизит оценки урожая кукурузы и сои.

В пятницу Минсельхоз США сообщил о продаже 121 000 тонн сои Китаю.