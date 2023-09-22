МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается в начале торгов и краткосрочно опустился ниже 3000 пунктов по основному фондовому индексу, но теперь пытается зацепиться за эту отметку, следует из данных Московской биржи. В Минфине рассказали, кого коснутся обсуждаемые меры валютного контроля

Индекс Мосбиржи к 10.10 мск снижается на 0,40% — до 3007,18 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,08%, до 987,37 пункта. Минутами ранее индекс Мосбиржи обновил минимум с 28 июля, достигнув 2988,04 пункта.