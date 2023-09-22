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https://1prime.ru/Financial_market/20230922/841800942.html
Индекс Мосбиржи опустился ниже 3000 пунктов
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Российский рынок акций снижается в начале торгов и краткосрочно опустился ниже 3000 пунктов по основному фондовому индексу, но теперь пытается зацепиться за эту отметку, следует... ПРАЙМ, 22.09.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается в начале торгов и краткосрочно опустился ниже 3000 пунктов по основному фондовому индексу, но теперь пытается зацепиться за эту отметку, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.10 мск снижается на 0,40% — до 3007,18 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,08%, до 987,37 пункта. Минутами ранее индекс Мосбиржи обновил минимум с 28 июля, достигнув 2988,04 пункта.