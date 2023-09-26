МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. По итогам торгов в США в понедельник фьючерсы на сою выросли в цене — котировки восстанавливались после падения до минимальных уровней с начала августа. Кукуруза и пшеница также подорожали, передает Reuters.

После завершения очной сессии на CBOT Минсельхоз США сообщил, что сбор урожая кукурузы в стране завершен на 15% против ожидавшихся аналитиками 17%. Урожай сои собран на 12%, а не на 14%, как предполагалось.

На выходных прошли дожди, замедлившие сбор урожая. Это спровоцировало закрытие позиций на фьючерсных рынках, говорят брокеры. "На данном этапе я бы назвал это сравнительно небольшим осложнением для урожая", — сказал перед выходом данных Минсельхоза США Дон Руз, президент U.S. Commodities.

Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на сою выросли в цене в понедельник на 1 1/2 цента, до 12,97 3/4 доллара за бушель после падения до минимумов с 8 августа. Кукуруза прибавила в цене 4 цента, до 4,81 1/4 доллара за бушель, пшеница — 9 1/2 цента, до 5,89 доллара.

Трейдеры анализируют данные по урожайности на уже убранных полях. Ожидается, что урожай кукурузы в этом году окажется вторым по величине за историю ведения статистики.

Минсельхоз США сообщил о покупке Мексикой 1 661 160 тонн американской кукурузы.

На пятницу намечена публикация квартальных данных по запасам Минсельхоза США. Также в фокусе внимания участников рынка — динамика мировых цен на пшеницу.

Жаркая и сухая погода в Австралии может привести к снижению производства пшеницы. В то же время продажи пшеницы нового урожая в Аргентине идут самыми низкими темпами за последние семь лет, поскольку фермеры ждут осадков, а также президентских выборов, которые намечены на следующий месяц. С другой стороны, крупные объемы российского экспорта пшеницы ограничивают потенциал роста цен, отмечают аналитики.

"Пшеница продолжает находиться под давлением на фоне обильного экспорта из России; понижение прогноза урожая в Австралии и Аргентине отошло на второй план", — отметил Мэтт Аммерманн, менеджер StoneX.

В рамках проведенного Египтом на прошлой неделе тендера российскую пшеницу предлагалось купить по 270 долларов за тонну на условиях FOB. По мнению трейдеров, продажи по этой цене являются минимально приемлемыми на международных тендерах для российских властей.