МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Citigroup сегодня повысил рейтинг японского рынка акций до "нейтрально", поскольку экономика и доходы страны выглядят устойчивыми. В то же время брокер понизил рейтинг Великобритании до "ниже рынка" из-за высокой зависимости местного рынка акций от колебаний цен на нефть. Оборот зарубежных акций на "СПБ бирже" упал на 59 процентов

Брокер с Уолл-стрит также понизил рейтинг мирового нефтегазового сектора до "ниже рынка" в связи с негативным прогнозом по нефтяному сектору.

По мнению Citi, если надежды на "мягкую посадку" в США оправдаются, циклические сектора должны превзойти ожидания. Также выиграют такие циклические рынки, как Япония.

Хотя Citi сохранил прогноз снижения мировых корпоративных доходов на 1% в текущем году, он ожидает роста доходов на уровне 9% в 2024 году.

"Глобальные экономические риски в целом выглядят более сбалансированными, хотя вероятность спада сохраняется", — говорится в статье фондовых стратегов Citigroup.

"Наши прогнозы предполагают замедление роста прибыли на акцию в этом году, а не полномасштабную рецессию. Неглубокое сокращение прибыли способствует превосходству циклических секторов", — добавили они.