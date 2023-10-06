2023-10-06T12:17:24+03:00
2023-10-06T12:17:24+03:00
2023-10-06T12:17:24+03:00
2023
https://1prime.ru/Financial_market/20231006/841907511.html
Citigroup обновил рейтинги японского и британского рынков акций
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Citigroup сегодня повысил рейтинг японского рынка акций до "нейтрально", поскольку экономика и доходы страны выглядят устойчивыми. В то же время брокер понизил рейтинг... ПРАЙМ, 06.10.2023
акции, рынки, новости, citigroup, рынок акций, рейтинг
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Citigroup сегодня повысил рейтинг японского рынка акций до "нейтрально", поскольку экономика и доходы страны выглядят устойчивыми. В то же время брокер понизил рейтинг Великобритании до "ниже рынка" из-за высокой зависимости местного рынка акций от колебаний цен на нефть.
Брокер с Уолл-стрит также понизил рейтинг мирового нефтегазового сектора до "ниже рынка" в связи с негативным прогнозом по нефтяному сектору.
По мнению Citi, если надежды на "мягкую посадку" в США оправдаются, циклические сектора должны превзойти ожидания. Также выиграют такие циклические рынки, как Япония.
Хотя Citi сохранил прогноз снижения мировых корпоративных доходов на 1% в текущем году, он ожидает роста доходов на уровне 9% в 2024 году.
"Глобальные экономические риски в целом выглядят более сбалансированными, хотя вероятность спада сохраняется", — говорится в статье фондовых стратегов Citigroup.
"Наши прогнозы предполагают замедление роста прибыли на акцию в этом году, а не полномасштабную рецессию. Неглубокое сокращение прибыли способствует превосходству циклических секторов", — добавили они.