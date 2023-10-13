Российский рынок акций растет на порядка 0,3% в пятницу
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет на порядка 0,3% в пятницу, следует из данных торгов на Московской бирже.
Рублёвый индекс Мосбиржи к 16.28 мск рос на 0,26%, до 3183,01 пункта, долларовый РТС — на 0,37%, до 1030,2 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 8 копеек — до 97,35 рубля.
Декабрьский фьючерс марки Brent растет на 3,62%, до 89,11 доллара за баррель.
Российский рынок сегодня показывает умеренно положительную динамику, не поддаваясь неблагоприятному внешнему фону, отмечает аналитик ФГ "Финам" Зарина Саидова.
"Торги на зарубежных площадках проходят с преобладанием медвежьих настроений, при этом цены на нефть подскочили на величину порядка 4% на новостях о санкциях США в отношении компаний, перевозивших российскую нефть с нарушением установленного G7 потолка цены. Ранее ситуация на сырьевом рынке и без того была напряженной в силу геополитической турбулентности на Ближнем Востоке", — добавляет она.
Восходящей динамике на российском рынке акций способствует быстрый рост нефтяных цен, обновивших недельный максимум, сдерживает подъем укрепление рубля, также отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ
Бумаги "Роснефти" и некоторых других нефтегазовых компаний движутся вверх вслед за ценами на нефть, отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
Так, акции "Газпром нефти" растут на 1,22%, акции "Роснефти" — на 1,83%, "Лукойла" — на 0,94%. Также поднимаются бумаги "Башнефти" (префы – на 1,79%, обыкновенные акции – на 1,39%), и бумаги "Татнефти" (префы – на 0,84%, обыкновенные акции – на 0,65%).
"Бумаги TCS Group ("Тинькофф", +3,08%) могут дорожать на ожиданиях получения советом директоров права принимать решения о выкупе акций и расписок. Этот вопрос вынесен на повестку годового собрания акционеров, которое состоится в ноябре", — считает Чернов.
"Интерес покупателей к акциям "Яндекса" (+1,63%) подстегивает предстоящая публикация финансового отчета за третий квартал, назначенная на 27 октября. Дополнительный позитив связан с новостью о том, что РФ и Саудовская Аравия обсудили возможность развития компании в этой стране", — добавляет аналитик.
Московская биржа запустила торги акциями ГК "Астра", бумаги взлетели на 40% к цене IPO, до 466,2 рубля и продолжают оставаться на этом уровне.
При этом в лидерах снижения – акции ОГК-2 (-1,35%), расписки "Эталона" (-1,26%), "Ренессанс Страхования" (-1,21%) и акции НЛМК (-1,18%).
ПРОГНОЗЫ
По мнению Чернова из Freedom Finance Global, индекс Мосбиржи закроет торги в пятницу в диапазоне 3130–3200 пунктов. Актуальный коридор для РТС: 1000–1060 пунктов, добавляет он.
"Традиционно в пятницу многие участники сбавляют активность или сокращают позиции в акциях, опасаясь реализации каких-либо рисков на выходных. Если этого не произойдет, внешний фон в понедельник будет хотя бы нейтральным, а рубль избежит дальнейшего укрепления, индекс Мосбиржи может продолжить восстановление с ближайшей целью в районе месячной вершины 3196 пунктов, которая была установлена в среду", — говорит Бабин из "БКС Мир инвестиций".
https://1prime.ru/Financial_market/20231013/841979431.html