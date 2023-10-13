МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет на порядка 0,3% в пятницу, следует из данных торгов на Московской бирже. Центробанк оценил снижение реального эффективного курса рубля

Рублёвый индекс Мосбиржи к 16.28 мск рос на 0,26%, до 3183,01 пункта, долларовый РТС — на 0,37%, до 1030,2 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 8 копеек — до 97,35 рубля.

Декабрьский фьючерс марки Brent растет на 3,62%, до 89,11 доллара за баррель.

Российский рынок сегодня показывает умеренно положительную динамику, не поддаваясь неблагоприятному внешнему фону, отмечает аналитик ФГ "Финам" Зарина Саидова.

"Торги на зарубежных площадках проходят с преобладанием медвежьих настроений, при этом цены на нефть подскочили на величину порядка 4% на новостях о санкциях США в отношении компаний, перевозивших российскую нефть с нарушением установленного G7 потолка цены. Ранее ситуация на сырьевом рынке и без того была напряженной в силу геополитической турбулентности на Ближнем Востоке", — добавляет она.

Восходящей динамике на российском рынке акций способствует быстрый рост нефтяных цен, обновивших недельный максимум, сдерживает подъем укрепление рубля, также отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Бумаги "Роснефти" и некоторых других нефтегазовых компаний движутся вверх вслед за ценами на нефть, отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Чистая прибыль Citigroup за девять месяцев снизилась на десять процентов

Так, акции "Газпром нефти" растут на 1,22%, акции "Роснефти" — на 1,83%, "Лукойла" — на 0,94%. Также поднимаются бумаги "Башнефти" (префы – на 1,79%, обыкновенные акции – на 1,39%), и бумаги "Татнефти" (префы – на 0,84%, обыкновенные акции – на 0,65%).

"Бумаги TCS Group ("Тинькофф", +3,08%) могут дорожать на ожиданиях получения советом директоров права принимать решения о выкупе акций и расписок. Этот вопрос вынесен на повестку годового собрания акционеров, которое состоится в ноябре", — считает Чернов.

"Интерес покупателей к акциям "Яндекса" (+1,63%) подстегивает предстоящая публикация финансового отчета за третий квартал, назначенная на 27 октября. Дополнительный позитив связан с новостью о том, что РФ и Саудовская Аравия обсудили возможность развития компании в этой стране", — добавляет аналитик.

Московская биржа запустила торги акциями ГК "Астра", бумаги взлетели на 40% к цене IPO, до 466,2 рубля и продолжают оставаться на этом уровне.

При этом в лидерах снижения – акции ОГК-2 (-1,35%), расписки "Эталона" (-1,26%), "Ренессанс Страхования" (-1,21%) и акции НЛМК (-1,18%).

ПРОГНОЗЫ

По мнению Чернова из Freedom Finance Global, индекс Мосбиржи закроет торги в пятницу в диапазоне 3130–3200 пунктов. Актуальный коридор для РТС: 1000–1060 пунктов, добавляет он. Чистая прибыль Wells Fargo за январь-сентябрь выросла в 1,5 раза

"Традиционно в пятницу многие участники сбавляют активность или сокращают позиции в акциях, опасаясь реализации каких-либо рисков на выходных. Если этого не произойдет, внешний фон в понедельник будет хотя бы нейтральным, а рубль избежит дальнейшего укрепления, индекс Мосбиржи может продолжить восстановление с ближайшей целью в районе месячной вершины 3196 пунктов, которая была установлена в среду", — говорит Бабин из "БКС Мир инвестиций".