МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы во вторник растут. Инвесторы ждут ключевые данные по инфляции, чтобы оценить дальнейшее направление денежно-кредитной политики ФРС США, передает Reuters.

После сильного роста в пятницу ведущие американские индексы в понедельник застопорились: инвесторы ждали данных о потребительских ценах, чтобы понять, закончил ли центробанк повышать стоимость заимствований.

Ожидается, что данные, которые выйдут в 13.30 по Гринвичу, укажут на рост общих потребительских цен в октябре на 3,3% по сравнению октябрем прошлого года. В сентябре их рост составил 3,7%. Рост базовых цен, в которых не учитываются волатильные цены на энергоносители и продукты питания, предположительно, остался стабильным — на уровне 4,1%.

"Дополнительные свидетельства ослабления инфляционного давления могут усилить аргументы в пользу прекращения повышения ставок ФРС, несмотря на недавние жесткие высказывания чиновников центробанка", — написал в заметке старший рыночный аналитик FXTM Лукман Отунуга.

"Однако, если инфляция превысит прогнозы, это может усилить предположения насчет повышения ставок ФРС в начале 2024 года", — добавил он.

Судя по инструменту Fedwatch от CME Group, трейдеры в 86% оценивают вероятность того, что ФРС в декабре сохранит процентные ставки на уровне 5,25%-5,50%. Между тем вероятность первого снижения ставок в июне 2024 года в последнее время повысилась.

Это контрастирует с недавними жесткими заявлениями представителей ФРС.

Председатель ФРС Джером Пауэлл на прошлой неделе не исключил возможность дальнейшего ужесточения политики, если застопорится достижение цели ФРС по инфляции в 2%.

Майкл Барр, вице-председатель ФРС по надзору, должен выступить перед Банковским комитетом сената. Инвесторы будут внимательно анализировать комментарии президента ФРБ-Кливленда Лоретты Местер и главы ФРБ-Чикаго Остана Гулсби, которые они дадут позднее во вторник.

Кроме того, пристальное внимание уделяется обсуждению американскими законодателями законопроекта о финансировании, призванного предотвратить частичную остановку работы правительства, которая начнется в субботу.

Плану спикера палаты представителей Майка Джонсона по предотвращению остановки работы правительства сегодня предстоит пройти основное испытание: Джонсон пытается преодолеть жесткую оппозицию со стороны съезда руководства собственной Республиканской партии, хотя даже некоторые демократы дали понять, что предварительно поддерживают его проект.

На момент написания обзора фьючерсы e-mini на индекс DJIA торговались без изменений, фьючерсы e-mini на индекс S&P 500 подросли на 2,25 пункта, или 0,05%, а фьючерсы e-mini на индекс Nasdaq 100 прибавили 26,5 пункта, или 0,17%.

Акции Snap Inc на премаркете подорожали на 4,2% на новостях о том, что Amazon.com разрешит пользователям Snapchat в США покупать некоторые продукты, представленные на платформе интернет-ретейлера, непосредственно из приложения соцетей.

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Котирующиеся в США акции китайской фирмы Tencent Music Entertainment прибавили 0,3%. Ее выручка в 3-м квартале превзошла прогнозы благодаря стабильному росту числа платных подписок на ее платформе потоковой музыки.

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