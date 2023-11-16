МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Цены на золото в четверг стабилизировались на ожиданиях вероятного окончания цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. При этом укрепление доллара ограничивает потенциал роста котировок, передает Reuters.

По состоянию на 05.49 по Гринвичу золото на рынке спот прибавило 0,2%, достигнув 1963,07 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX торговались у флэтовой линии, по 1965,80 доллара за унцию.

"Ажиотаж и, (соответственно), волатильность, спровоцированные данными США по инфляции, поутихли. Похоже, ценам на золото пока комфортно в районе 1960 долларов, несмотря на попытки доллара восстановить часть утраченных позиций", — отметил Мэтт Симпсон, старший аналитик City Index.

"В отсутствие новых драйверов динамика на рынке (золота) сегодня будет затруднена", — добавляет он.

Доллар продолжает расти после выхода сильных экономических данных США, делая золото более дорогим для держателей иных валют.

Индекс цен производителей (PPI) США в октябре продемонстрировал самое сильное месячное падение за 3,5 года на счет резкого снижения цен на бензин. Это стало очередным свидетельством ослабления инфляционного давления. Кроме того, розничные продажи в США в октябре упали впервые за семь месяцев.

Потребительские цены в США в октябре оставались неизменными, хотя экономисты прогнозировали месячный рост индекса потребительских цен (CPI) на 0,1%. Базовый индекс потребительских цен (Core CPI), который не учитывает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос в октябре на 0,2% против прогноза +0,3%.

Признаки замедления инфляции усилили ожидания того, что ФРС, вероятно, завершила цикл ужесточения денежно-кредитной политики.

Трейдеры почти уверены в том, что стоимость заимствований ФРС в декабре останется без изменений, а также рассчитывают на первое понижение процентных ставок в мае, о чем свидетельствуют данные CME FedWatch.

Более низкие процентные ставки усиливают привлекательность золота, которое не приносит гарантированного дохода. Этот драгоценный металл покупается в качестве инструмента хеджирования инфляционных рисков.

"Растущая уверенность (рынка) в том, что процентные ставки будут оставаться высокими более продолжительное время, снижает инвестиционную привлекательность золота в краткосрочной перспективе", — отмечают аналитики ANZ.

"Тем не менее недавняя коррекция цен создает потенциал для стратегических покупок, при этом долгосрочные драйверы сохраняются", — добавляют они.

Серебро на рынке спот торгуется у флэтовой линии, по 23,43 доллара за унцию. Платина упала на 0,2%, до 892,24 доллара за унцию, а палладий подешевел на 0,1%, до 1030,71 доллара за унцию.