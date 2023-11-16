МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Развитие экономики США в 2024 году замедлится, но не до отрицательных значений, в то время как рост в Европе будет оставаться слабым, а Китай может показать более низкий, однако, "вероятно, более качественный рост", заявил в четверг главный инвестиционный отдел UBS Wealth Management. НРД рассказал о перспективах системы быстрого перевода ценных бумаг

Согласно базовому сценарию UBS на 2024 год, рынки акций и облигаций принесут положительную доходность, поскольку замедление роста экономики США, ослабление инфляции и более низкие ожидания по процентным ставкам будут способствовать снижению доходностей облигаций, что, в свою очередь, окажет поддержку акциям.

Благодаря отсутствию сильной рецессии в США компании смогут по-прежнему наращивать показатели прибыли, считают в UBS.

В рамках этого сценария индекс S&P 500 завершит следующий год на уровне 4700 пунктов против 4502 пунктов на момент закрытия торгов в среду. Доходность 10-летних гособлигаций США при этом снизится до 3,5% против 4,506% в четверг, а евро в паре с долларом достигнет уровня 1,12 против 1,085 в настоящее время.

Кроме того, аналитики ожидают, что крайне существенную роль в 2024 году сыграет геополитика. "Президентские выборы в США, продолжающиеся конфликты на Ближнем Востоке и Украине, а также соперничество между США и Китаем могут сказываться на рынках по всему миру. Инвесторам стоит готовиться к всплескам политически обусловленной волатильности и думать о хеджировании", — полагают они.