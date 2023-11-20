МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Российский рубль в понедельник подскочил до максимума почти за пять месяцев против доллара США, получив поддержку со стороны ожиданий увеличения продаж иностранной валюты экспортерами, высоких процентных ставок и растущих цен на нефть, сообщило агентство Reuters.

В 11.42 по Гринвичу рубль торговался с повышением на 1,9%, по 88,31 за доллар, ранее достигнув 88,1350, самого высокого уровня с 30 июня.

Рубль вырос на 1,4% против евро и китайского юаня, до 96,49 за евро и 12,30 за юань.

На этой неделе росту рубля будут способствовать предстоящие ежемесячные налоговые выплаты, перед которыми экспортеры продают часть своей валютной выручки, отмечает Богдан Зварич, главный аналитик Banki.ru.

"В течение недели рубль постарается продолжить волну восстановления, в результате которого пара доллар США/российский рубль может достичь середины диапазона 85-90", — считает он.

В конце октября Банк России повысил ключевую ставку до 15%, подав сигнал о том, что может потребоваться дальнейшее ее повышение, прежде чем появится возможность для снижения стоимости заимствований. При этом аналитики в целом согласны, что цикл повышения процентных ставок приблизился к завершению.

"Рано или поздно центральный банк должен смягчить денежно-кредитную политику, и дальнейший рост денежной массы будет оказывать давление на рубль", — отмечает Алексей Антонов из "Алор-Брокер".

Цена на нефть Brent на момент написания статьи демонстрировали подъем на 1,5%, до 81,79 доллара за баррель.

Долларовый индекс РТС вырос на 1,9%, до 1143,1 пункта, а рублевый индекс Мосбиржи снизился на 0,1%, до 3204,4 пункта.