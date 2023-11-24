МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Банк России установил единые правила раскрытия информации для всех профессиональных участников рынка ценных бумаг, включая инвестиционных советников, которые вступят в силу с 1 апреля 2024 года, говорится в сообщении регулятора. Подверженность экономики санкциям снижается, заявил ЦБ

"Документ расширяет перечень информации, обязательной для публикации на сайте. Помимо контактных данных, сведений о руководстве и размере капитала, профучастники должны дополнительно сообщать о членах совета директоров или наблюдательного совета, указывать аккаунты в социальных сетях, информировать о способах направления жалоб. Кроме того, они обязаны размещать документы, определяющие порядок оказания услуг, а в случае изменений условий договора прикладывать еще и перечень внесенных изменений", — говорится в сообщении.

Правила также определяют требования к подаче информации — она не должна содержать недостоверные, неточные или вводящие в заблуждение сведения, а также не допускаются обещания или гарантии доходности инвестиций в финансовые инструменты.

В настоящее время профучастники имеют право не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию. ЦБ РФ планирует разрешить им делать это и в 2024 году.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг, негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и управляющие компании сохранят право не раскрывать информацию, предусмотренную решениями совета директоров Банка России от 23 декабря 2022 года и 23 июня 2023 года, ранее сообщал ЦБ.

Меру поддержки планируется продлить в целях минимизации последствий ограничений, введенных иностранными государствами, а также возможных санкционных ограничений, которые могут быть введены в отношении указанных участников финансового рынка или их контрагентов, объяснили в ЦБ.