МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Британский фунт в пятницу приблизился к самому высокому уровню почти за 3 месяца отчасти за счет широкомасштабного отката доллара США, а также роста доходности гособлигаций Великобритании после того, как опубликованный на этой неделе план бюджета британского правительства предусматривал более высокие объемы эмиссии госдолга, чем ожидалось ранее, передает Reuters.

Поддержку фунту оказал вышедший в пятницу индекс потребительского доверия в Великобритании, который показал, что британцы в этом месяце были более оптимистично настроены в отношении перспектив экономики и своих собственных финансов. Тем не менее, потребительское доверие теперь намного ниже тех уровней, что наблюдались в начале 2019 года, до начала пандемии Covid-19.

Британский фунт в четверг вырос до 1,2575 доллара на фоне низкого объема торгов ввиду празднования Дня благодарения в США.

На момент написания статьи пара фунт/доллар торговалась с повышением на 0,28%, по 1,257. Пара евро/фунт торговалась с понижением примерно на 0,2%, по 0,8684.

Валютные рынки находятся во власти изменившихся ожиданий инвесторов относительно сроков первых понижений процентных ставок центральных банков. Котировки денежного рынка показывают, что трейдеры считают вероятным понижение ставок ФРС уже в мае. При этом ожидается, что Банк Англии понизит ставки позднее и менее значительно.

В теории это должно оказывать поддержку фунту, но если у инвесторов есть опасения в отношении перспектив экономики, это усложняет картину, сказал Дэвид Моррисон, старший рыночный аналитик Trade Nation.

"Это очень сложная ситуация для Банка Англии, в особенности из-за того, что экономические данные в последнее время были не блестящими (как и в еврозоне), экономический рост сдержанный, а инфляция все еще находится выше целевого уровня, — отметил он. — Я не думаю, что мы избежим рецессии".

В среду министр финансов Великобритании Джереми Хант объявил о налоговых мерах для поддержания британской экономики, но его новые прогнозы экономического роста и инфляции были более пессимистичны по сравнению с предыдущими.

В октябре общая инфляция в Великобритании снизилась до 4,6% против 11,0% год назад, однако по-прежнему в два раза превышала целевой уровень, установленный Банком Англии на отметке 2,0%. Темпы роста потребительских цен в стране намного выше, чем в США и еврозоне.

Управление бюджетной ответственности Великобритании (OBR) прогнозирует, что инфляция достигнет 2,8% в 2024 году против мартовского прогноза 0,9%.

Кроме того, Агентство по управлению госдолгом (DMO) сократило эмиссию гособлигаций на 2023-2024 финансовый год до 237,3 млрд фунтов (295,7 млрд долларов) с 237,8 млрд фунтов.

Снижение объемов эмиссии госдолга на 500 млн фунтов оказалось менее значительным, чем предполагал прогноз первичных дилеров, опрошенных Reuters, ввиду чего доходность 10-летних гособлигаций Великобритании на этой неделе поднялась на 20 базисных пунктов, до самого высокого уровня с 14 ноября.

"Если мы начнем получать плохие данные по ВВП и увидим, что безработица начала расти, то с учетом всех других факторов Банку Англии, возможно, придется понизить ставки", — отметил Моррисон.

Данные компании Gfk, опубликованные в пятницу, показали, что индекс потребительского доверия в Великобритании в ноябре превысил ожидания, составив —24 против октябрьского трехмесячного минимума —30. Ноябрьское значение было выше прогноза экономистов, опрошенных Reuters, которые ожидали, что индекс составит —28. В предыдущем месяце индекс резко упал.

"Наблюдаемые в последнее время колебания уровня доверия подчеркивают турбулентность экономических настроений в стране, — отмечает Джо Стэтон, директор по клиентской стратегии GfK. — Обнадеживающие новости о замедлении инфляции и росте заработков нивелируются высокой личной налоговой нагрузкой, подорожанием бензина и электроэнергии".