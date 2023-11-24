МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Московской биржи) перенес на 1 мая 2024 года срок прекращения использования системы SWIFT в качестве канала электронного документооборота, следует из сообщения депозитария. Деньги утекают прочь: на что Россия променяла SWIFT

"Национальный расчетный депозитарий"… информирует о переносе на 1 мая 2024 года срока прекращения использования системы SWIFT в качестве канала электронного документооборота по депозитарному обслуживанию (за исключением взаимодействия между НКО АО НРД и иностранными депозитариями)", — говорится в сообщении. Ранее НРД переносил срок прекращения использования SWIFT для электронного документооборота с 1 октября текущего года на 1 января 2024 года.

В связи с этим НРД предложил клиентам заблаговременно рассмотреть возможность перехода на альтернативные каналы взаимодействия по депозитарному обслуживанию: WEB-кабинет депозитарно-клиринговых услуг, ПО "Интеграционный шлюз НРД" (WEB-сервис).

"Обращаем Ваше внимание, что при электронном документообороте в рамках депозитарной деятельности при использовании WEB-сервиса также возможен обмен сообщениями по форматам, установленным системой SWIFT. Подключение к выбранному вами каналу электронного документооборота осуществляется в рамках заключенного с НРД договора об обмене электронными документами", — сообщил депозитарий.

Также он отметил, что прекращение использования системы SWIFT в качестве канала электронного документооборота по депозитарному обслуживанию не отразится на деятельности сервис-бюро SWIFT НРД.