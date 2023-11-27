МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы снижаются в понедельник перед выходом ключевых инфляционных макроданных и выступлениями представителей ФРС позднее на этой неделе, сообщает Reuters. Акции некоторых ретейлеров повышаются, поскольку праздничные покупки набирают обороты с началом распродажи "киберпонедельника".

В США инвесторы в среду будут ждать публикацию Бежевой книги, краткого содержания экономических докладов. В четверг должен выйти индекс расходов на личное потребление за октябрь — показатель инфляции, который предпочитает ФРС.

Прошлую праздничную неделю индексы Уолл-стрит завершили на мажорной ноте. Основные индексы выросли по итогам четвертой недели подряд на фоне усилившегося оптимизма относительно вероятности завершения цикла повышений ставок ФРС.

Благодаря ноябрьскому восстановлению S&P 500 оказался близко к максимальному внутридневному уровню этого года.

"Участники рынка проявляют некоторую нерешительность и готовятся к выходу множества данных, — отметил Питер Кардилло, старший рыночный экономист Spartan Capital Securities. — Сегодня нас ждет неоднозначная сессия…возможно, в начале будет некоторая фиксация прибыли, а затем выравнивание".

После "черной пятницы" и на фоне начала "киберпонедельника" ретейлеры также находятся в центре внимания. Ожидается, что покупки могут составить от 12 млрд до 12,4 млрд долларов, что будет рекордным значением.

Акции Amazon.com и Walmart утром подорожали на 1% и 0,4% соответственно.

Сектор розничной торговли S&P 500, в который входят бумаги Amazon, набрал 0,5%.

Кроме того, на этой неделе ряд представителей ФРС должны выступить на различных конференциях. Председатель Джером Пауэлл должен принять участие в одном из мероприятий в пятницу.

Как показали данные, рост прибыли промышленных компаний Китая замедлился, что говорит о необходимости введения дополнительных мер поддержки для укрепления роста второй экономики мира.

Индекс волатильности CBOE поднялся на 0,47 пункта до 12,93 пункта после падения на прошлой неделе до минимума, зафиксированного перед началом пандемии COVID-19 в 2020 году.

На момент написания обзора Dow Jones Industrial Average понизился на 51,61 пункта, или 0,15%, до 35 338,54 пункта, S&P 500 потерял 10,56 пункта, или 0,23%, до 4548,78 пункта, а Nasdaq Composite — 25,34 пункта, или 0,18%, до 14 225,51 пункта.

Акции сети вышек беспроводной связи Crown Castle International выросли на 4,3%. Elliott Investment Management, крупный акционер этой компании, планирует добиваться изменений для повышения цены акций.

Акции GE HealthCare потеряли 4%. UBS снизил рейтинг акций этого производителя медицинских приборов с "нейтрально" до "продавать".

На Нью-Йоркской фондовой бирже число снижающихся акций превышает число растущих в соотношении 2,76 к 1, а на Nasdaq — в соотношении 2,25 к 1.

В составе S&P зафиксировано 7 новых 52-недельных максимумов и ни одного нового минимума, а в составе Nasdaq — 34 максимума и 18 минимумов.