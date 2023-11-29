МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. В среду котировки нефти растут, при этом инвесторы проявляют осторожность в преддверии заседания ОПЕК+, на котором будет определена нефтяная политика альянса на ближайшие несколько месяцев. Перебои в поставках, вызванные непогодой в Черном море, оказывают поддержку ценам, передает Reuters.

По состоянию на 06.25 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent подорожали на 3 цента, до 81,71 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI выросли в цене на 17 центов, или 0,2%, до 76,58 доллара за баррель.

Во вторник оба контракта прибавили около 2% на ожиданиях того, что ОПЕК+ продлит или увеличит сокращение добычи. Впрочем, опасения относительно стабильности производства нефти в Казахстане и ослабление доллара также содействовали росту цен.

"Инвесторы закрывают короткие позиции в преддверии заседания ОПЕК+, а также волнуясь по поводу перебоев в поставках из Казахстана", — отметил Хироюки Кикукава, президент NS Trading.

"Все внимание приковано к нефтяной политике альянса и прогнозам спроса на конец этого года. До тех пор, пока ОПЕК+ не согласует существенное увеличение сокращения добычи, цены на нефть WTI будут находиться вблизи 76 долларов с 5-долларовым диапазоном колебаний по обе стороны от флэтовой линии", — добавляет он.

Министерское заседание ОПЕК и союзников картеля, включая Россию, было перенесено с 26 ноября на 30 ноября. В ходе этой встречи в четверг альянс будет обсуждать целевые уровни добычи в 2024 году.

Переговоры будут непростыми, и наиболее вероятно продление действующего режима, а не увеличение сокращения добычи, сообщили четыре источника в альянсе.

"Если мониторинговый комитет (ОПЕК+) не сможет достичь предварительной договоренности, не исключен очередной перенос министерского заседания, что может оказать некоторое понижательное давление на котировки нефти", — считают Уоррен Паттерсон и Эва Менти, аналитики ING.

"Перспективы нефтяного рынка в 2024 году во многом будут зависеть от (нефтяной) политики ОПЕК+", — добавляют они.

Премия, с которой торгуются ближайшие фьючерсы на нефть Brent по сравнению с контрактами со сроками поставки через шесть месяцев, выросла до 2-недельного максимума. Это свидетельствует об усилении опасений по поводу возможного дефицита предложения в долгосрочной перспективе.

Сильный шторм в Черном море привел к перебоям в экспорте нефти из Казахстана и России в объеме до 2 млн баррелей в день, согласно официальным данным. В результате этого рынок начал беспокоиться относительно нехватки предложения в краткосрочной перспективе.

С 27 ноября суточное производство нефти на крупнейших месторождениях Казахстана снизилось на 57%, сообщили в Министерстве энергетики страны.

Между тем ослабление доллара и сокращение коммерческих запасов в США также оказывают поддержку ценам.

В среду доллар колеблется вблизи 3-месячного минимума против корзины других основных валют, поскольку рынок все больше рассчитывает на то, что понижения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) можно ожидать уже в начале следующего года.

Ослабление доллара делает нефть дешевле для держателей иных валют.

Согласно отчету Американского института нефти (API), запасы нефти в хранилищах США на неделе 18-24 ноября снизились на 817 000 баррелей.

Восемь опрошенных Reuters аналитиков полагают, что запасы нефти на отчетной неделе сократились на 900 000 баррелей. Еженедельные данные Минэнерго США выйдут позднее в среду.