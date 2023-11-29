МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Цены на золото в среду торгуются около примерно 7-месячного максимума на ожиданиях снижения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) уже в первой половине следующего года, передает Reuters.

По состоянию на 15.17 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,1%, до 2043,58 доллара за унцию.

Фьючерсы на золото на COMEX подорожали на 0,3%, до 2044,90 доллара за унцию.

"Мы полагаем, что на следующей неделе цены на золото могут снизиться, однако в целом в ближайшем будущем они, вероятно, будут держаться в боковом тренде", — отметил Дэвид Мегер из High Ridge Futures.

"В настоящее время считается, что ФРС завершила цикл повышения процентных ставок и начнет снижать их в 2024 году. Динамика цен на золото будет зависеть от данных, которые подтвердят или опровергнут эти прогнозы", — добавил Мегер.

Индекс доллара подскочил на 0,2%, однако может продемонстрировать самое сильное месячное снижение за прошедший год. Ослабление доллара делает золото менее дорогим для держателей иных валют.

Помимо перспектив экономики и процентных ставок, а также геополитических событий инвесторы на рынке золота, вероятно, также будут пристально следить за состоянием финансовых рынков, отметил Райан Макинтайр из Sprott Asset Management.

Спот-цены на серебро выросли на 0,6%, до 25,14 доллара за унцию, платина подешевела на 0,8%, до 932,78 доллара за унцию, а палладий — на 2,9%, до 1023,84 доллара за унцию.