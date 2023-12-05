МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Японский Nikkei сегодня понес сильнейшие потери почти за шесть недель, передает Reuters. Рост доходности американских гособлигаций привел к активным продажам бумаг Advantest и акций других фирм, связанных с полупроводниковым сектором.

Индекс Nikkei упал на 1,37% до 32 775,82 пункта — это его сильнейший спад с 26 октября. В ходе сессии индекс достигал трехнедельного минимума 32 726,68 пункта.

"Инвесторы сегодня продавали акции высокотехнологичных компаний. Эти бумаги были куплены на фоне снизившейся доходности гособлигаций США, — поясняет Наоки Фудзивара, старший фондовый управляющий Shinkin Asset Management. — Рост доходности гособлигаций на торгах в США стал драйвером для продаж. Инвесторы следят за тем, как сильно вырастет доходность".

Торги на фондовых рынках США в понедельник завершились в минусе. Акции рыночных тяжеловесов Microsoft, Apple, Nvidia и Amazon потеряли более 1% под давлением возросшей доходности 10-летних гособлигаций в преддверии выхода позднее на этой неделе ключевой статистики по занятости.

Спад в Nikkei возглавили акции полупроводниковых компаний. Бумаги Advantest упали на 6%, акции Tokyo Electron — на 3,8%, акции Screen Holdings — на 5%, акции Renesas Electronics — также на 5%.

Более широкий индекс Topix опустился на 0,82%, до 2343,16 пункта.

Как сказал Фудзивара из Shinkin Asset Management, менее значительное падение Topix объясняется состоянием реального рынка.

Акции провайдера облачного сервиса Sakura Internet подскочили на 13% после того, как генеральный директор Nvidia Дженсен Хуан заявил, что американский полупроводниковый гигант будет работать с такими японскими компаниями, как Sakura Internet, над строительством фабрик для производства ИИ-чипов для Японии.

"Мы отмечаем сильное желание создавать большие языковые модели в Японии, и премьер-министр указал на срочность данной задачи", — сказал Хуан после встречи с Фумио Кисидой в понедельник.

Акции производителя роботов ACSL подорожали на 6%. Инвестор-активист Oasis Management раскрыл долю в ACSL в размере 10,47%.