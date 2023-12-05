МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Во вторник рубль упал до минимума за три недели против доллара США на фоне относительно небольших продаж иностранной валюты экспортерами, сообщило агентство Reuters.

К 07.41 по Гринвичу рубль снизился против доллара на 0,6%, пара торговалась на максимуме с 14 ноября 91,45.

Против евро и юаня рубль ослаб на 0,4%, пары торговались по 98,90 и 12,78, около максимумов за три недели.

Рубль теперь не получает поддержку со стороны больших продаж иностранной валюты экспортерами, так как период уплаты помесячных налогов закончился.

Тем не менее российская валюта сохраняет относительную силу после роста в течение семи недель подряд при поддержке президентского указа об обязательной продаже части валютной выручки некоторыми компаниями.

Высокие процентные ставки также поддерживают рубль. По прогнозу опрошенных Reuters аналитиков, 15 декабря Банк России повысит ключевую ставку до 15%.

Вместе с тем большинство опрошенных экономистов ожидают ослабления рубля в 2024 году.

Нефть марки Brent подорожала на 0,2%, до 78,20 доллара США за баррель.

Долларовый индекс РТС в пятницу снизился на 03%, до 1 073,3, а рублевый индекс Мосбиржи — находился на уровне закрытия понедельника 3 115.5.