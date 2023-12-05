МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы сегодня слегка снизились. Инвесторы ждут публикации макроданных, в том числе важнейшего отчета о занятости, чтобы оценить, станет ли Федеральная резервная система снижать процентные ставки в начале следующего года, передает Reuters.

После сильного роста в ноябре, который привел индекс S&P 500 к максимуму закрытия за год, американские рынки акции отступили. Вчера фондовые индексы снизились, так как доходность казначейских облигаций с более длинными сроками погашения отскочила от трехмесячных минимумов.

Большинство трейдеров полагают, что ФРС подошла к концу своей кампании по ужесточению политики, учитывая ослабление инфляции, и уже почти полностью учли в котировках вероятность того, что на следующей неделе центральный банк оставит ставки без изменений. Они также рассчитывают на снижение процентных ставок в следующем году: 62% прогнозируют снижение ставки как минимум на 25 базисных пунктов в марте и 87% — в мае, согласно данным инструмента FedWatch от CME Group.

Однако эксперты рынка отмечают, что инвесторы, возможно, были слишком оптимистичны, прогнозируя раннее снижение ставок. Новые подсказки сможет дать свежая экономическая статистика.

"Мы находимся в режиме ожидания — нужно дождаться статистики по числу рабочих мест. При отсутствии новых катализаторов инвесторам трудно оставаться на рынке и не фиксировать прибыль", — сказал Арт Хоган, главный рыночный стратег B Riley Wealth в Нью-Йорке.

По словам Хогана, инвесторам также нужно больше доказательств, указывающих на мягкую посадку экономики, то есть сценарий, при котором ФРС удастся снизить инфляцию, избежав при этом рецессии.

В начале дня все 11 основных секторов S&P 500 были в минусе, а лидировали в снижении акции сырьевых компаний и представителей сектора недвижимости.

Индекс Dow Jones на момент написания статьи снизился на 90,39 пункта, или на 0,25 %, до 36 114,05 пункта, индекс S&P 500 — на 13,46 пункта, или на 0,29 %, до 4556,32 пункта, а индекс Nasdaq Composite — на 41,69 пункта, или на 0,29 %, до 14 143,81 пункта.

Акции Take-Two Interactive Software упали на 1,3% после выхода трейлера последней части бестселлера "Grand Theft Auto".

Акции CVS Health выросли на 3,4 %, поскольку прогнозы выручки за 2024 год превысили оценки Уолл-стрит. Страховщик рассчитывает получить выгоду от расширения в сфере медицинских услуг.

Акции китайских компаний, зарегистрированных в США, включая PDD Holdings, JD.com и Baidu, упали на 0,6%-1,5 % после того, как рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз для кредитного рейтинга правительства Китая со "стабильного" до "негативного".

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество падающих акций превзошло число растущих в соотношении 2,31 к 1, а на бирже Nasdaq — в соотношении 2 к 1.

В составе S&P зафиксировано три новых 52-недельных максимума и ни одного нового минимума, а у Nasdaq — 24 новых максимума и 20 новых минимумов.