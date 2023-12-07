МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Цены на медь растут на торгах в четверг после падения по итогам трех предыдущих сессий. Как сообщает Reuters, поддерживают котировки сильные данные по экспорту Китая и ослабление доллара США.

К 11.18 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME прибавили в цене 0,3%, до 8311 доллара за тонну.

С начала года медь подешевела на 0,7% в условиях непростого постпандемийного восстановления китайской экономики, опасений в отношении экономических перспектив в других странах, а также высоких процентных ставок.

Экспорт из Китая в ноябре вырос впервые за шесть месяцев, продемонстрировали опубликованные в четверг данные.

"Это дает рынку уверенность в том, что (правительственная) стратегия стимулирования в Китае начинает работать, — комментирует Нитеш Шах из WisdomTree. — Расширение таргетированной поддержки для сектора недвижимости может помочь спросу на металлы в Китае. Впрочем, данные по промышленному производству в Германии оказались хуже ожиданий, так что подъем цен на металлы может оказаться временным — по крайней мере, до тех пор, пока слабость макроданных не убедит Европейский центральный банк (ЕЦБ) в оправданности понижения ставки".

Понижение индекса доллара в четверг поддерживает торгующуюся в американской валюте медь.

Теперь в фокусе внимания — намеченная на пятницу публикация данных США по числу рабочих мест вне сельского хозяйства. Эти данные являются индикатором состояния рынка труда и могут внести некоторую ясность относительно дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС).

С технической точки зрения котировки меди пробили 100-дневную скользящую среднюю на отметке 8284 доллара за тонну и столкнулись с сопротивлением на 21-дневной скользящей средней на отметке 8339 долларов за тонну.

На сертифицированных LME складах отменены варранты на хранение 6725 тонн меди, что также поддержало цены.

Алюминий на LME подешевел в четверг на 0,2%, до 2145 долларов за тонну после падения ранее до минимума с 22 августа, 2139,5 доллара.

Цинк опустился в ходе сессии до минимума с 1 ноября 2411,5 доллара за тонну и на момент написания статьи торговался с понижением на 0,4%, до 2420 долларов. Свинец откатился в цене на 0,4%, до 2020 долларов за тонну — ранее котировки опускались до 2016 долларов, минимальной отметки с 8 июня.

Олово прибавило в цене 0,3%, до 24 655 долларов за тонну, никель — 0,6%, до 16 320 долларов.