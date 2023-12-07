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2023-12-07T15:51:22+03:00
2023-12-07T15:51:22+03:00
2023
https://1prime.ru/Financial_market/20231207/842495109.html
Контакты России с инвесторами США и Запада продолжаются, заявил Путин
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Контакты с инвесторами США и других стран Запада продолжаются, надеюсь, здравый смысл возобладает и сотрудничества будет больше, заявил президент РФ Владимир Путин. "Вот что... ПРАЙМ, 07.12.2023
рынки, новости, россия, путин, инвестор
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Контакты с инвесторами США и других стран Запада продолжаются, надеюсь, здравый смысл возобладает и сотрудничества будет больше, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вот что касается инвесторов, они в отличие от тех, кто ими командует, умные люди. Они незримо и так здесь присутствуют, уверяю вас. И я очень надеюсь, что мы сможем с ними общаться и напрямую в личном плане", — сказал Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!".
Путин добавил, что контакты с западными инвесторами продолжаются, но им мешают "окрики с политического уровня и принимаемые решения", и выразил надежду, что здравый смысл рано или поздно возобладает.