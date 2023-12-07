МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Контакты с инвесторами США и других стран Запада продолжаются, надеюсь, здравый смысл возобладает и сотрудничества будет больше, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин оценил стремления США и Запада к технологическому доминированию

"Вот что касается инвесторов, они в отличие от тех, кто ими командует, умные люди. Они незримо и так здесь присутствуют, уверяю вас. И я очень надеюсь, что мы сможем с ними общаться и напрямую в личном плане", — сказал Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!".

Путин добавил, что контакты с западными инвесторами продолжаются, но им мешают "окрики с политического уровня и принимаемые решения", и выразил надежду, что здравый смысл рано или поздно возобладает.