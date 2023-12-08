МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Доллар США в пятницу вырос после выхода отчета по американскому рынку труда, который оказался сильнее прогнозов. Согласно официальным данным, число рабочих мест вне сельского хозяйства США в ноябре выросло на 199 000 при ожидаемом росте на 180 000, передает Reuters.

Японская иена снизилась против доллара после наблюдавшегося накануне самого масштабного ралли за почти год.

Индекс доллара на момент написания статьи демонстрировал подъем на 0,43%, до 104,13. Иена торговалась с понижением на 0,55%, по 144,955 иены за доллар.