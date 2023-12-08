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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20231208/842512806.html
Доллар США вырос после выхода данных по рынку труда
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Доллар США в пятницу вырос после выхода отчета по американскому рынку труда, который оказался сильнее прогнозов. Согласно официальным данным, число рабочих мест вне сельского... ПРАЙМ, 08.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Доллар США в пятницу вырос после выхода отчета по американскому рынку труда, который оказался сильнее прогнозов. Согласно официальным данным, число рабочих мест вне сельского хозяйства США в ноябре выросло на 199 000 при ожидаемом росте на 180 000, передает Reuters.
Японская иена снизилась против доллара после наблюдавшегося накануне самого масштабного ралли за почти год.
Индекс доллара на момент написания статьи демонстрировал подъем на 0,43%, до 104,13. Иена торговалась с понижением на 0,55%, по 144,955 иены за доллар.