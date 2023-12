МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Рубль укрепился против доллара США до максимума более чем за неделю во вторник, после сильного роста на предыдущей сессии. Его поддерживает ослабление спроса на иностранную валюту перед ожидаемым в пятницу повышением ставок Банка России, передает Reuters.

Опрошенные Reuters аналитики ожидают, что ключевая ставка будет повышена на 100 базисных пунктов, до 16%. Инфляционное давление усиливается дефицитом рабочей силы, и это заставляет центральный банк продолжить цикл ужесточения политики еще одним повышением.

В 07.34 по Гринвичу рубль торговался против доллара с ростом на 0,3%, и пара опустилась до минимума с 4 декабря 90,42.

Против евро и юаня рубль вырос на 0,2%, пара торговались по 97,53 и 12,59.

"В ходе этой сессии рубль может попробовать укрепиться на фоне восстановления цен на нефть и увеличения продаж иностранной валюты экспортерами", — сказал главный аналитик Банка.ру Богдан Зварич.

Цена на нефть Brent, которая на прошлой неделе опускалась до минимума за пять месяцев, поднялась от уровня закрытия понедельника на 0,7%, до 76,53 доллара за баррель.

Долларовый индекс РТС вырос на 0,6%, до 1 053,8, а рублевый индекс Мосбиржи снизился на 0,1%, до 3024,4.

The dollar-denominated RTS index was up 0.6% to 1,053.8 points. The rouble-based MOEX Russian index was 0.1% lower at 3,024.4 points.