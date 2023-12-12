МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Европейские фондовые рынки во вторник повышаются. Как сообщает Reuters, инвесторы воодушевились после выхода макроданных в Великобритании, указавших на более слабый, чем ожидалось, рост заработных плат. Теперь на рынках ждут ключевых американских данных по инфляции, которые будут опубликованы позднее сегодня.

Панъевропейский STOXX 600 утром поднялся на 0,1% и может вырасти третью сессию подряд.

Согласно официальным данным, рост зарплат в Великобритании в августе-октябре замедлился сильнее, чем ожидалось. Ведущий британский фондовый индекс повысился на 0,4%.

В 13.30 по Гринвичу будет опубликован индекс потребительских цен (CPI) США за ноябрь. Кроме того, сегодня начнется двухдневное заседание Федеральной резервной системы.

Телекоммуникационный сектор возглавил снижение на европейских рынках. Акции Nokia упали на 2,1% после того, как финский производитель телекоммуникационного оборудования ухудшил прогноз сопоставимой операционной маржи на 2026 год.

Бумаги Carl Zeiss Meditec подорожали на 7,1%. Немецкая медико-технологическая группа отчиталась о росте годовой выручки и представила более оптимистичные прогнозы.