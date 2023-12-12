МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Базовые фондовые индексы Франции и Германии сегодня ненадолго достигли рекордных максимумов, но отступили после того, как данные указали на неожиданный рост потребительских цен в США в прошлом месяце. На этой неделе ожидаются решения сразу ряда крупных центральных банков по процентным ставкам, сообщает Reuters.

Панъевропейский индекс STOXX 600 снизился за день на 0,2%. Трейдеры уже не так уверены в том, что Федеральная резервная система может начать снижение процентных ставок в марте.

Французский индекс CAC-40 снизился на 0,1% после роста на 0,4% и достижения исторического максимума в 7582,47 пункта в течение дня.

Немецкий индекс DAX в ходе сессии вырос на 0,3% и достиг рекордной отметки в 16 837,18 пункта, но завершил торги почти без изменений.

Британский индекс FTSE 100 изменился слабо, FTSE 250 просел на 0,5%.

Также влияние на рынок оказали данные о росте заработной платы в Великобритании. Рост замедлился больше всего за почти два года, однако зарплата, вероятно, все еще растет слишком быстро, чтобы Банк Англии мог ослабить свою позицию в отношении процентных ставок. "Я ожидаю, что все центральные банки напомнят рынкам, что при желании они все еще могут повысить ставки", — сказал Джайлс Коглан, главный рыночный аналитик брокерской компании GCFX.

"Меньше всего им хочется преждевременно сигнализировать о том, что они выиграли битву за инфляцию, потому что это позволит рынкам слишком позитивно оценивать все риски", — добавил он.

Акции AstraZeneca выросли на 0,8% благодаря планам купить американского разработчика вакцин Icosavax в рамках сделки стоимостью 1,1 млрд долларов.

Бумаги BT Group упали на 3,9%. Трейдеры связывают падение с тем, что британский регулятор связи Ofcom предложил запретить связанное с инфляцией повышение тарифов в середине срока действия контрактов.

Акции Telefonica, владеющей британским оператором связи O2 UK, упали на 5,4% после наступления даты дивидендной отсечки.