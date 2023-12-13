МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Нефтяные цены в среду продолжают падать после достижения во вторник 6-месячных минимумов. Котировки находятся под давлением ввиду опасений относительно избытка предложения и сомнений в устойчивости спроса, сообщает Reuters.

По состоянию на 06.21 по Гринвичу февральские фьючерсы на нефть Brent подешевели на 33 цента, или 0,45%, до 72,91 доллара за баррель. Январские фьючерсы на нефть WTI упали в цене на 29 центов, или 0,42%, до 68,32 доллара за баррель.

Во вторник котировки снизились после выхода данных, указавших на более высокую, чем ожидалось, инфляцию в США. Эти данные усилили опасения относительно того, что Федеральная резервная система (ФРС), вероятно, не будет понижать процентные ставки в начале следующего года, и потребление нефти может оказаться под давлением.

Между тем средний недельный показатель экспорта нефти из России подскочил к максимуму с июля, отмечают аналитики ANZ. Эти данные поспособствовали усилению опасений относительно избытка предложения и усилили сомнения в том, что страны ОПЕК+ будут придерживаться введенных недавно дополнительных ограничений добычи.

Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США в ежемесячном отчете о перспективах рынка энергоносителей (STEO) повысило прогноз предложения нефти в 2023 году на 300 000 баррелей в день, до 12,93 млн баррелей в день.

На фоне этих медвежьих факторов котировки нефти могут продолжить снижение и упасть по итогам седьмой недели подряд.

Позже в среду завершится заседание ФРС, исход которого определит направление рынков, отметила Тина Тен, рыночный аналитик CMC Markets. "Если ФРС просигнализирует о более сильной, чем ожидается, склонности к жесткой денежно-кредитной политике, цены на нефть могут упасть", — добавила она.

Ожидается, что ФРС оставит процентные ставки без изменений. Между тем в центре внимания инвесторов будут оценки ФРС состояния экономики и прогнозы динамики процентных ставок.

Участники рынка в основном учли в ценах активное снижение процентных ставок в 2024 году, отметил Йип Джун Ронг из IG. "Любое несоответствие ожиданиям в этом отношении может поддержать доллар США и привести к снижению склонности инвесторов к риску", а это, в свою очередь, окажет давление на нефтяные цены, подчеркнул он.

По словам Сувро Саркара, аналитика DBS, маловероятно, что риторика ФРС окажется неожиданной, поэтому цены на нефть могут несколько восстановиться после завершения заседания.

В среду в ООН приняли резолюцию, требующую немедленного прекращения огня в секторе Газа. Президент США Джо Байден предупредил, что Израиль начинает терять международную поддержку из-за гибели мирных жителей в Газе.

Между тем стоимость перевозки нефти в Красном море повышается из-за нападений йеменских повстанцев-хуситов на суда, которые, как они полагают, имеют отношение к Израилю. Отраслевые источники предупреждают о возможных перебоях с мировыми поставками в этом регионе.

Хуситы вступили в конфликт между Израилем и ХАМАС и нападают на суда, следующие по важным морским путям, а также запускают беспилотники и ракеты в сторону Израиля, находящегося в 1000 километров от столицы Йемена Саны.

В среду утром завершается конференция COP28. Участники конференции продолжают спорить о будущем нефти и других ископаемых видов топлива. Бывший вице-министр Китая Лю Чжэнминь в среду заявил, что по некоторым вопросам сохраняются критические разногласия. Проект соглашения в понедельник подвергли критике, поскольку он не содержит призывов к постепенному отказу от ископаемых видов топлива.