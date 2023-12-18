МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Нефтяные котировки в понедельник продолжают повышаться, сообщает Reuters. Цены выросли более чем на 1% на фоне нападений хуситов на суда в Красном море. Эти нападения усилили обеспокоенность относительно возможных перебоев с поставками. Между тем намерение Москвы сократить экспорт нефти в декабре было встречено скепсисом.

В понедельник в Красном море было атаковано судно под флагом Норвегии. Британская компания BP заявила о временном прекращении транзита через акваторию этого моря. Другие компании, занимающиеся морскими перевозками, также заявили на выходных и в начале этой недели о намерении избегать Красного моря.

К 13.07 по Гринвичу фьючерсы на Brent подорожали на 1,4 доллара, или 1,8%, до 77,95 доллара за баррель, фьючерсы на WTI — на 80 центов, или 1,1%, до 72,73 доллара за баррель.

"Повышение премий за геополитический риск, который в данном случае принял форму регулярных нападений со стороны поддерживаемых Ираном хуситов на коммерческие суда в Красном море, играет несомненную роль в восстановлении цен на нефть", — говорит Тамаш Варга из PVM.

Несмотря на ралли, на рынке и Brent, и WTI сохраняется контанго, то есть ближайшие контракты торгуются с дисконтом по сравнению с фьючерсами с более дальними сроками поставки. Это свидетельствует о достаточном предложении на физическом рынке, добавляет аналитик.

Россия сообщила в воскресенье, что может ввести дополнительные ограничения экспорта нефти в объеме 50 000 баррелей в день или более уже в декабре. Таким образом, один из крупнейших мировых экспортеров пытается поддержать мировые цены.

В пятницу российские власти приостановили осуществление двух третей поставок Urals морским путем ввиду шторма и запланированных регламентных работ.

Впрочем, Варга со скепсисом отнесся к новостям о дополнительном ограничении экспорта из Москвы.

"В реальности это просто обусловленные погодой задержки, которые были по-другому названы", — полагает он.