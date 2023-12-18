МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Фондовые индексы Уолл-стрит слегка повышаются, сообщает Reuters. Лидируют акции нефтяных компаний на фоне усилившихся атак в Красном море, приведших к росту цен на нефть. Акции U.S. Steel резко выросли после сообщения о сделке на 14,9 млрд долларов.

Основные фондовые индексы США готовятся завершить 2023 год в мажорной тональности: признаки замедления инфляции подкрепили надежды на скорое смягчение денежно-кредитной политики центрального банка.

Индекс "голубых фишек" DJIA в пятницу закрылся на третьем подряд рекордном максимуме. Тем временем индексы S&P 500 и Nasdaq находятся у максимумов за год.

Акции нефтяных гигантов Chevron и Exxon Mobil выросли на 1,5% и 2,0% соответственно. Цены на нефть повысились более чем на 3,5% после атак хуситов на корабли в Красном море, вызвавших опасения насчет поставок нефти.

Субиндекс нефтегазового сектора S&P 500 прибавил 1,9%, возглавив рост среди 11 основных секторов S&P.

Акции United States Steel выросли на 26% до максимума более чем за 12 лет после того, как японская Nippon Steel заявила о намерении приобрести эту компанию за 14,9 млрд долларов включая долг.

В числе макроданных, ожидаемых на этой неделе, — индекс расходов на личное потребление (PCE), предпочтительный для ФРС индикатор инфляции. Также ожидаются данные о недельных заявках на пособия по безработице, закладках новых домов и окончательное значение ВВП США за 3-й квартал. Все это поможет инвесторам оценить будущий курс процентных ставок в США.

На фоне оптимизма насчет разворота в позиции ФРС, ожидающегося в следующем году, индекс S&P 500 в пятницу завершил в плюсе уже седьмую неделю подряд — столь длительного непрерывного восхождения ключевой индекс не демонстрировал с 2017 года.

Согласно данным инструмента Fedwatch от CME Group, в настоящее время трейдеры оценивают вероятность снижения процентных ставок ФРС как минимум на 25 базисных пунктов в марте в 70% — несмотря на пятничные комментарии президента Федерального резервного банка Нью-Йорка Джона Уильямса, который остудил растущие надежды рынка на понижение ставок.

Президент ФРС-Кливленд Лоретта Местер, которая в следующем году станет будет иметь право голоса, сказала, что финансовые рынки "слегка забегают вперед" по сравнению с прогнозами центробанка относительно сроков снижения ставок.

"Все еще есть расхождения между, казалось бы, разворотом к мягкой политике, который рынок ожидает от ФРС, и прогнозами экономистов, — отмечает Кит Бучанан, старший портфельный менеджер в GLOBALT Investments. — Направление одно, а вот скорость снижений и их масштабы могут быть разные".

На момент написания статьи Dow Jones Industrial Average вырос на 10,14 пункта, или 0,03%, до 37 315,30 пункта, S&P 500 вырос на 17,45 пункта, или 0,37%, до 4736,64 пункта, Nasdaq Composite повысился на 54,51 пункта, или 0,37%, до 14 868,43 пункта.

Между тем банк Goldman Sachs повысил целевой уровень S&P 500 на конец 2024 года до 5100 пунктов и ожидает, что замедление инфляции и смягчение политики ФРС будут способствовать сохранению реальных доходностей на низком уровне.

Акции Apple подешевели на 1,3% после того, как Bloomberg News в пятницу сообщило о расширении запретов на пользование iPhone и другими иностранными устройствами в китайских госструктурах и госкомпаниях.

Акции Adobe набрали 1,6%. Разработчик Photoshop и Figma договорились о прекращении договора о слиянии на 20 млрд долларов, объявленном в прошлом году.

Акции VF Corp упали на 8,5%. Этот производитель кроссовок Vans сообщил, что расследует "неавторизованные" действия в ее компьютерных системах. Этот инцидент, скорее всего, сильно скажется на бизнесе компании.

На Нью-Йоркской фондовой бирже число растущих акций превосходит число снижающихся в соотношении 1,65 к 1, а на Nasdaq — в соотношении 1,36 к 1.

В S&P зафиксировано 23 новых 52-недельных максимума и 2 новых минимума, а в Nasdaq — 71 максимум и 46 минимумов.