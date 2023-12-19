МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Военный конфликт на Украине сделал движение по Суэцкому каналу более насыщенным. Если конфликт в секторе Газа приведет к блокированию канала, то поставки нефти и газа придется пускать в обход, а это дорогостоящий и ведущий к росту издержек путь, пишет Reuters.

Нефтяной гигант BP в понедельник заявил, что временно откажется от обычного маршрута танкеров по Красному морю из-за нападений на корабли со стороны повстанцев-хуситов из Йемена, выражающих солидарность палестинцам. На данный момент это единственный крупный нефтегазовый игрок, принявший такую меру. Однако судоходные компании, включая A.P. Moller-Maersk и Hapag-Lloyd, тоже перенаправили грузы, вместо привычного пути отправив их вокруг Африки.

Напряженность в Красном море в понедельник привела к росту цен на сырую нефть марки Brent и волатильного ориентирного индекса цен на природный газ в Европе — TTF. Однако во вторник цены на энергоносители вновь снизились, возможно, из-за заявления США о том, что коммерческие перевозки в этом районе будут защищать многонациональные военно-морские силы.

Красное море является главной артерией экспорта нефти и природного газа. По данным Управления энергетической информации США, в 1-м полугодии 2023 года поставки энергоносителей по этому маршруту составили 12% от общего объема морской торговли нефтью и 8% мировой торговли сжиженным природным газом.

Военный конфликт на Украине сделал Суэцкий канал, по которому корабли заходят в Красное море с севера, более загруженным, чем раньше. Согласно сервису Commodities at Sea, принадлежащему S&P Global, с января по ноябрь по каналу в среднем перемещалось на юг 4,72 млн баррелей нефти в день. Это на 46% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Объем перевозок увеличился, поскольку попавшие под санкции российские нефтяные грузы нашли новые рынки. Суда, которые традиционно отправлялись в Европу или США, теперь отправляются на юг через канал в Азию. Импорт в Индию российской сырой нефти, включая казахстанские сорта, в этом году увеличился до 1,63 млн баррелей в день по сравнению всего с 97 300 баррелей за аналогичный период предконфликтного 2021 года.

Если навигация по маршруту станет более рискованной, это обернется головной болью не только для Москвы, но и для ЕС. Европа стала более зависимой от импорта сжиженного газа из Катара, который проходит через Красное море, чтобы заменить трубопроводные потоки, отключенные Москвой в прошлом году. В настоящее время ЕС также импортирует больше дизельного топлива из Индии.

"Длительный сбой заставит рынок переключиться на альтернативные маршруты, которые облегчат потоки, но по более высокой цене, и займут более длительное время в пути", —говорит аналитик S&P Global Марк Эспозито.

Более высокие цены на транспортировку нефти, газа и других поставляемых товаров могут прервать глобальную тенденцию охлаждения инфляции, которая в последние недели усилила вероятность снижение процентных ставок. Контейнеровоз, застрявший в Суэцком канале в 2021 году, стал одним из наиболее заметных эпизодов проблем в цепочке поставок, которые привели к неожиданному росту инфляции во время пандемии.

Тем не менее большинство грузов по-прежнему проходят через Суэцкий канал в обычном режиме, а основной проблемой на нефтегазовых рынках по-прежнему остается слабый спрос. Цены на нефть и природный газ сейчас ниже уровней, на которых они находились непосредственно перед тем, как ХАМАС атаковал Израиль. Международное энергетическое агентство недавно ухудшило прогноз спроса на нефть на 4-й квартал почти на 400 000 баррелей в день. Мягкая погода во всем мире привела к тому, что сейчас отмечается необычайно низкий для этого времени года спрос на природный газ.

Нефтяные рынки останутся нестабильными, особенно если появятся какие-либо признаки проблем в Ормузском проливе, который является основным маршрутом для поставок сырой нефти с Ближнего Востока. Пока что война между Израилем и ХАМАС затронула только местные товарные потоки, но для того, чтобы ситуация изменилась, потребуется не так много времени.