МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. После комментариев представителей ЕЦБ и данных, указавших на замедление инфляции, европейские фондовые индексы повысились, а доходность гособлигаций снизилась, сообщает Reuters.

Панъевропейский STOXX 600 по итогам дня вырос на 0,4%. В Нью-Йорке S&P 500 тоже находится у исторических максимумов. Инвесторы ожидают, что ключевые центробанки, включая ФРС и ЕЦБ, в следующем году приступят к снижению ставок.

Субиндекс акций компаний из сферы путешествий и досуга набрал 1,8%, возглавив в Европе рост среди секторов. Следом расположились акции горнорудных компаний и компаний из сферы финансовых услуг.

STOXX 600 на волне оптимизма относительно снижения ставок может завершить в плюсе второй месяц подряд, а за год набрать 12,4%.

Однако этот индекс отстает от американского S&P 500, нацеленного на 24%-ный годовой прирост. На американский индекс положительно влияет тот факт, что инвесторы устремились к акциям компаний из сферы ИИ.

Акции UBS выросли на 3,4%. Инвестор-активист Cevian Capital сообщил о наличии у него 1,3% акций банка.

Акции Covestro набрали 1,4% после сообщения о том, что Abu Dhabi National Oil Co готовится улучшить заявку на эту немецкую химическую компанию.

Акции Casino упали на 8,2%. Французский ретейлер вступил в эксклюзивные переговоры о продаже крупных магазинов конкурентам Les Mousquetaires и Auchan Retail.